فوق السلطة: هل دول أوروبا وشعوبها مستضعفة في عهد ترامب؟

يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وهو ما ظهر بوضوح في تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الألماني فرانك شتاينماير.

وتوقف برنامج "فوق السلطة" في حلقة (2026/1/16) عند التصريحات الأوروبية، في ظل ما وُصف بتراجع واشنطن عن التزاماتها التقليدية وتهديدها غير المباشر لشركائها.

وقال مقدم البرنامج نزيه الأحدب إن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اعترفت بأن ماكرون كان محقا حين دعا القادة الأوروبيين إلى فتح قنوات حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

لكن الأحدب تساءل عما إذا كان بوتين سينصت لأوروبا في وقت لديه فيه "قناة اتصال مفتوحة مع نظيره الأميركي".

ووفق مقدم البرنامج، فإن ماكرون "يجرب الآن شعور الدول الضعيفة"، ويندب حظ أوروبا العالقة بين نفوذ الولايات المتحدة وصعود الصين.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الفرنسي إن الولايات المتحدة "قوة راسخة، لكنها تنأى تدريجيا عن بعض حلفائها وتتحرر من القواعد الدولية"، مضيفا أن الصين "قوة لا تزال صاعدة، وعليها أن تختار شراكات متنوعة، لكنها تُظهر عدوانا تجاريا متزايدا بلا قيود".

وتطرقت الحلقة إلى أسلوب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التعامل مع ماكرون، إذ وصف الأحدب أداء ترامب بأنه "عرض مسرحي يضاهي أعتى الممثلين الكوميديين"، مشيرا إلى أن بعض حركاته وكلماته قد تخرج من دائرة النقد السياسي.

وأشار أيضا إلى انتشار كاريكاتير مولد بالذكاء الاصطناعي يظهر فيه ترامب وهو "يعتقل ماكرون تكريما له"، في تمييز ساخر بينه وبين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي اعتقلته قوة خاصة أميركية.

وعند الانتقال إلى الموقف الألماني، قال نزيه الأحدب إنه "عندما وصلت الشفرة إلى ذقن أوروبا"، بدأ الرئيس الألماني فرانك شتاينماير يعتبر أن واشنطن "تعتدي على الديمقراطية"، محذرا من تحول العالم إلى "غابة لصوص تأكل فيها الدول العظمى الشعوب المستضعفة".

وحسب مقدم البرنامج، فإن "نهب أوروبا ثروات أفريقيا وغيرها طوال 100 عام كان العالم -مع هذا النهب- جنة على الأرض في العقل الاستعماري الأوروبي".

في الإطار ذاته، أكد تقرير إخباري أن شتاينماير ذهب إلى أبعد من ذلك، معتبرا أن التوجه الأميركي قد يقود إلى عالم تهيمن فيه القوى الكبرى على المصير الدولي، مع تجاهل حقوق الدول الصغيرة والشعوب الضعيفة.

وتناولت الحلقة مواضيع أخرى، وهذه أبرزها: