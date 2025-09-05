فوق السلطة: موجة شماتة غريبة بعد ادعاء إسرائيل اغتيال "الملثم"

أفرد برنامج “فوق السلطة” في حلقة (2025/9/5) مساحة للحديث عن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد ادعاء إسرائيل اغتياله بغارة جوية نهاية الشهر الماضي.

وقال مقدم البرنامج نزيه الأحدب إن أبو عبيدة يعد أبرز وجه في العالم لا يعرف العالم وجهه، وأبدى استغرابه "لماذا تخشى إسرائيل صوته الرفيع؟".

في المقابل، لا يشكل غياب نظيره (الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي) أفيخاي أدرعي أو حضوره "أي حزورة أو نكتة أو تساؤل".

وأعلنت إسرائيل اغتيال الناطق باسم كتائب القسام في غارة على مدينة غزة وقالت إن اسمه "حذيفة الكحلوت"، في حين لم تؤكد حركة (حماس) ولم تنفِ الخبر.

وعرضت الحلقة مقطعا مصورا للصحفي الفلسطيني في غزة محمود زكي العمودي وجه خلاله رسالة قوية للمتعاطفين وللشامتين.

وقال العمودي "إن صدق خبر استشهاد أبو عبيدة، فإنها خاتمة الأبطال وأمنية الرجال، وخير مكرمة من الله لعباده الصالحين، فهي اختيار واصطفاء، وهي أمنية".

وأضاف "أستغرب من أولئك المنافقين الذين منذ عامين وهم يطعنون في ظهر هذا الرجل ويقولون إنه في قصور تركيا، واليوم يشمتون بموته في غزة، يكذّبون أنفسهم بأنفسهم ويكشفون زيفهم ونفاقهم في كل كلمة يقولونها".

كما اختصر الإعلامي المصري أحمد موسى موجة شماتة غريبة، إذ سخر من خبر استشهاد أبو عبيدة وتطاول على الخبير العسكري اللواء فايز الدويري.

وعلق أفيخاي أدرعي على تغريدة موسى -الذي وصفه مغردون عرب بالجاسوس الإسرائيلي- مكفرا أبو عبيدة قائلا "إلى جهنم وبئس المصير".

ولطالما أعلن أبو عبيدة عن عمليات القسام وكمائنها المركبة وتفاصيلها الدقيقة، وكان قد ظهر للمرة الأولى في يونيو/حزيران 2006 معلنا تنفيذ المقاومة عملية "الوهم المتبدد" ضد إسرائيل شرقي رفح، والتي أسفرت عن أسر الجندي جلعاد شاليط.

واشتهر بظهوره مرتديا كوفية حمراء ومخفيا وجهه، ولا يعرف عنه سوى كنيته الإعلامية. كما أنه لا يمتلك حسابات على مواقع التواصل، لكنه يبث بيانات من خلال قناة على موقع تليغرام يتابعها مئات الآلاف حول العالم.

إعلان

ولم يكن هذا الرجل مجرد متحدث عسكري، بل تحول على مدار العقدين الأخيرين إلى رمز إعلامي وشخصية أسطورية ارتبطت في أذهان أنصار المقاومة بالصمود والتحدي، إذ كان يعكس هذه الرواية ويدير الحرب النفسية والإعلامية مع إسرائيل.

وتناولت الحلقة عددا آخر من المواضيع، وهذه أبرزها: