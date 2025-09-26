فوق السلطة.. السلام مع إسرائيل وهم بشهادة أميركية وهل تحول طوفان الأقصى لطوفان دبلوماسي؟

سلطت حلقة (2025/9/26) من برنامج “فوق السلطة” الضوء على تصريحات مثيرة للمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك، كما تساءلت عن ما إذا كان طوفان الأقصى قد تحول إلى طوفان دبلوماسي.

وبشأن تصريحات المبعوث الأميركي، جاء في البرنامج أن الكثيرين في منطقة الشرق الأوسط لا يستسيغون توم برّاك، إلا أن كثيرين يفضلون الاستماع إليه، فهو لا يغلف الحقيقة التي تؤكد أن إسرائيل لا تريد السلام، وأن الصراع الحالي ليس على الحدود وإنما للإخضاع والهيمنة.

كما قال برّاك أيضا إن "إسرائيل ستفعل ما تريد، وإن حدثكم أحد عن السلام، فثقوا أنه يحدثكم عن الوهم".

ومن جهة أخرى، تطرقت حلقة برنامج "فوق السلطة" إلى موضوع الاعترافات العالمية بدولة فلسطين، وتساءل مقدم البرنامج، نزيه الأحدب عن ما إذا كان طوفان الأقصى قد تحول إلى طوفان دبلوماسي في أوروبا فضلا عن أستراليا وكندا لصالح الاعتراف بدولة فلسطين.

وعلق الأحدب بالقول "هل تفعل المقاومة ما تعجز عنه المفاوضات؟ أم أن الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية لن تتعدى الطقوس والبروتوكولات والفلكلور".

وكانت السويد قد كسرت الصمت عام 2014 باعترافها، وبعد عقد تقريبا حمل عام 2024 تطورا لافتا، إذ اعترفت أيرلندا وإسبانيا والنرويج في مايو/أيار، تبعها اعتراف سلوفينيا وأرمينيا في يونيو/حزيران.

كما أعلنت لاحقا دول أخرى اعترافها رسميا بدولة فلسطين، أبرزها بريطانيا والبرتغال وأستراليا وكندا، لينال البلد العربي اعتراف أكثر من 140 دولة من أصل 193 عضوا في الأمم المتحدة، فيما تحجم الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان عن الاعتراف متمسكة بشروط سياسية وبمبررات تاريخية.

شركاء في إبادة غزة

ورغم إحجام الولايات المتحدة عن الاعتراف بدولة فلسطين، فإن التضامن مع المظلومين انتقل إلى الأميركتين وأوروبا مع شخصيات وضباط ومؤثرين أدْمت مشاهد أطفال غزة قلوبهم.

وفي هذا السياق، كشفت لقطات مسربة رفض طيارين أميركيين نقل شحنات إلى إسرائيل، وعند محاولة اعتقالهم ملأ صراخهم المكان " أنتم شركاء في إبادة غزة". وتعكس هذه الحادثة غير المسبوقة الشرخ المتنامي داخل المؤسسات الأميركية نفسها، في ظل حرب بات جل العالم يجمع على أن إسرائيل ترتكب من خلالها جرائم إبادة.

وتناولت حلقة "فوق السلطة" أيضا المواضيع التالية:

ـ ماكرون يعتبر إلغاء حقوق الفلسطينيين الطبيعية بمثابة تحويلهم إلى مقاتلين.

ـ سموتريتش قلق على حصة إسرائيل من مشروع ترامب السياحي بغزة.

ـ المزينون اللبنانيون يلتزمون إطلالات الدبلوماسيات الأميركيات.

ـ سفير واشنطن في تل أبيب: الإله اختار إسرائيل مكانا لليهود قبل 4 آلاف سنة.

ـ مدرب ملاكمة تركي يبتدع طريقة جديدة لإخفاء علم إسرائيل.

ـ سيناتور جمهوري بارز يحذر المقاومة اللبنانية من الخطة "ب" إذا لم تسلّم السلاح.

ـ أميركا نادمة على إخلاء قاعة باغرام والصين متضامنة مع سيادة أفغانستان.

ـ ستار بَخش يهزم ستار بكس بضربة قضائية قاضية.

ـ الخاتمة: إذا أصابتك مصيبة افتح هذا الباب.