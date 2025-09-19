فوق السلطة.. وزير فرنسي سابق: الإسلام الدين الأكثر اعتناقا وخطره لا يزال موجودا

في عام 1896 صرح وزير خارجية فرنسا بأن الدين الإسلامي هو الدين الأكثر انتشارا في العالم، وأقر أيضا بأنهم حاربوا المسلمين وقهروهم، لكن شوكتهم لم تنكسر..

ويقول غابريل هانوتو "لا يوجد مكان على سطح الأرض إلا واجتاز الإسلام حدوده وانتشر فيه، فهو الدين الوحيد الذي يميل الناس إلى اعتناقه بشدة تفوق شدة اعتناقهم كل دين آخر".

ويضيف وزير خارجية فرنسيا قبل عشرات السنين: رغم انتصارنا على أمة الإسلام وقهرنا لها إلا أن الخطر لا يزال موجودا من الذين أتعبتهم النكبات التي أنزلناها بهم، لأن همتهم لم تخمد بعد.

وفي هذا السياق، سلطت حلقة (2025/9/19) من برنامج "فوق السلطة" الضوء على ظاهرة معاداة المسلمين في دول أوروبية وخاصة في فرنسا وبريطانيا.

فقد قام متطرفون مجهولون بوضع رؤوس خنازير أمام عدد من المساجد في باريس، وعرض برنامج "فوق السلطة" تقريرا لقناة "فرانس 24" جاء فيه أن التحقيقات كشفت أن العملية كانت "مدبرة من الخارج"، بعد أن تبيّن أن المنفذين استخدموا سيارة بلوحة صربية وخط هاتف كرواتي قبل مغادرتهم فرنسا مباشرة.

ولم تكتشف الدوائر الرسمية في فرنسا -بحسب ما جاء في البرنامج- تلك الجهة الخارجية التي تريد إثارة الكراهية بين المسلمين والمسيحيين الكاثوليك.

وفي يوليو/تموز أعلنت السلطات الفرنسية أن الأعمال المعادية للمسلمين المسجلة حتى منتصف 2025 زادت بنسبة 75% مقارنة بالعام السابق، مع تضاعف الهجمات على الأفراد 3 مرات.

وليس بعيدا عن فرنسا، قطع بعض اليمينيين المتطرفين بحر المانش بقطار السرعة الفائقة للمشاركة في أكبر مظاهرة معادية للمسلمين والمهاجرين في العاصمة البريطانية لندن تحت شعار "حرية التعبير"، تدعو إلى طرد المسلمين من أوروبا. وقاد المظاهرة اليميني البريطاني تومي روبنسون وشاركت فيها شخصيات أميركية وأوروبية.

وتعقيبا على دعوة طرد المسلمين من أوروبا، قال مهاجر مغربي "ما رأيهم أن يسحبوا شركاتهم وموظفيهم وجيوشهم أولا من بلاد المسلمين".

وتناولت حلقة برنامج " فوق السلطة" أيضا المواضيع التالية:

