فوق السلطة: نتنياهو يؤجل حلمه إلى بعد انتهاء ولاية أبو الغيط

ركز برنامج “فوق السلطة” -في حلقته بتاريخ (2025/8/22)- على أبرز التطورات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط مؤخرا، خاصة حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعلقه برؤية “إسرائيل الكبرى”.

وكان نتنياهو قد قال -في مقابلة تلفزيونية- إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية"، إذ لا يزال يراوده حلم "إسرائيل الكبرى" في خضم الحرب التي تخوضها تل أبيب منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مختلف الجبهات في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال قبل أسابيع إن إسرائيل "دولة صغيرة جدا من حيث المساحة"، مؤكدا أن هذا الأمر "ليس جيدا".

بدوره، اعتبر السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام أن التخلي عن إسرائيل "لن يكون أبدا خيار المسيحيين"، مرجعا ذلك إلى أن "من يتخلَّ عن إسرائيل، يتخلَّ عنه الله".

وانتقد مقدم البرنامج نزيه الأحدب الصمت الرسمي العربي والإسلامي، متسائلا: "ماذا نحن فاعلون شعوبا وحكومات؟"، مشيرا إلى أن مهرجانات الصيف الشعبية عامرة بالطبل والزمر، في حين قدور طعام الغزيين خارج الخدمة.

أما على الصعيد الرسمي العربي، فإن نتنياهو قد يؤجل مشروع "إسرائيل الكبرى" إلى ما بعد انتهاء ولاية الأمين العام الحالي للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، كما يقول مقدم البرنامج، لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي "مرعوب جدا من رد فعل أبو الغيط".

وكان أبو الغيط أكد -في تصريحات تلفزيونية- أن العام المقبل سيكون الأخير له في الأمانة العامة للجامعة العربية، إذ تنتهي ولايته يوم 30 يونيو/حزيران 2026.

لاريجاني يلتقي متهما بالعمالة لإسرائيل

وفي فقرة ثانية، سلطت الحلقة الضوء على زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى لبنان ولقائه مع قيادة حزب الله ومع المسؤولين اللبنانيين وشخصيات أخرى.

وانتقد ناشطون سياسيون سوريون ولبنانيون لقاء لاريجاني برئيس حزب التوحيد العربي اللبناني، وئام وهاب، المتهم على نطاق شعبي واسع بالعمالة للاحتلال الإسرائيلي، وفق وسائل إعلام ومنصات تواصل لبنانية.

وكانت الإعلامية اللبنانية سمر أبو خليل قد اتهمت وهاب بـ"العمالة لإسرائيل"، وقالت إنه "أصبح في نظر كثيرين مثل الجنرال السابق في الجيش اللبناني أنطوان لحد قائد مليشيا العملاء المنحلة في جنوب لبنان".

إعلان

ووجهت أبو خليل رسالة لوهاب -خلال حوار تلفزيوني جمعهما- مفادها: "عليك تقبل ذلك، لأنك أبديت فخرا بالقصف الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق".

كذلك عرضت الحلقة مقطعا مصورا لأحد الأشخاص يستعرض فيه محطات من استقواء وهاب بإسرائيل وتفاخره بالغارات الجوية الإسرائيلية على إحدى العواصم العربية.

ووفق هذا الشخص، فإن ما يفعله وهاب يعتبر "عمالة واضحة لإسرائيل، وتعاونا مع العدو المحتل"، الذي يجرمه دستور لبنان وقانونها.

وتناولت الحلقة عددا آخر من المواضيع، ومن أبرزها: