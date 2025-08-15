"فوق السلطة": إسرائيل تُحمّل أنس الشريف مسؤولية طوفان الأقصى

خصص برنامج “فوق السلطة”، في حلقته بتاريخ (2025/8/15)، مساحة واسعة للحديث عن استشهاد طاقم قناة الجزيرة في مدينة غزة، وردود الفعل المختلفة على عملية الاغتيال التي أقر بها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مقدم البرنامج نزيه الأحدب إن إسرائيل أرسلت صواريخها المخصصة لتدمير الحصون إلى "خيمة لا تقي حر صيف وبرد شتاء" مشيرا إلى أن أفراد طاقم الجزيرة بغزة أقام تحتها مكشوفين وأقاموا في بيوتنا وقلوبنا، كما على هواتفنا سيقيمون طيلة السنين.

ومساء الأحد، انضم مراسلا الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع إلى 236 صحفيا قتلتهم إسرائيل خلال حربها الوحشية على قطاع غزة، بعدما قصفت خيمة طاقم الجزيرة في محيط مجمع الشفاء الطبي.

ووفق الأحدب، فإن مصانع الكذب في إسرائيل كادت تحمل الشريف ورفاقه مسؤولية هجوم "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبناء معسكر أوشفيتز النازي الألماني، وإخفاء السيد المسيح عليه السلام.

وبدا مقدم البرنامج متأثرا في ظل سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في هذا العالم، قائلا "السلام على دنيا يقتل فيها الشريف ويعز فيها أثيم، يتهم من يصور ببصره وبصيرته جرافة مشروعه التوسعي على جثث الأبرياء، بأنه مخرب إرهابي".

وكان جيش الاحتلال قد زعم بأن الشريف يترأس "خلية إرهابية تابعة لحركة حماس" في وقت فندت فيه المقررة الأممية المعنية بتعزيز حق التعبير إيرين خان -الشهر الماضي- تلك الادعاءات، مؤكدة أن لا أساس لها من الصحة.

وبدورها، وجهت المذيعة الأميركية آنا كاسباريان رسالة إلى كل الإسرائيليين مفادها "تظنون أنكم شعب الله المختار لكنكم تتصرفون كالشياطين وتذبحون الأبرياء" معربة عن قناعتها بأن "نهاية دولتكم قد اقتربت، وباتت أيامها معدودة".

حاخام يهدد ماكرون بالقتل

وفي قصة ثانية، هدد الحاخام الإسرائيلي ديفيد دانيال كوهين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد إعلان الأخير نيته الاعتراف بدولة فلسطين خلال الشهر المقبل، مما دفع النيابة العامة في فرنسا إلى فتح تحقيقاتها.

وبرأ الحاخام ماكرون من تهمة الإساءة لإسرائيل، لكنه أقدم على ما هو أفظع من ذلك بكثير، إذ أساء رئيس فرنسا للرب -كما يدعي كوهين- عندما قرر ماكرون الاعتراف بفلسطين، مطالبا الفرنسيين بالرحيل فورا عن بلدهم قبل حلول غضب الرب عليهم.

وقال كوهين -الذي وصفه مقدم البرنامج بأنه مقبول دوليا وثقافيا وعقائديا وأخلاقيا وإرهابيا- إن على الرئيس الفرنسي أن يعلم أن من مصلحته "تجهيز نعشه" مشيرا إلى أن "الرب سيريه معنى أن يكون وقحا إلى هذه الدرجة، وأن يدلي بتصريحات ضد الرب".

