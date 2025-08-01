فوق السلطة: مغنٍ يكشف سرا عن بشار وماهر الأسد والفرقة الرابعة

سلط برنامج “فوق السلطة” -في حلقته بتاريخ (2025/8/1)- الضوء على أبرز القضايا التي هيمنت على الرأي العام في الوطن العربي، إضافة إلى تداعيات الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة.

وفي إحدى فقرات الحلقة، كشف المغني اللبناني السوري وديع الشيخ سبب التهمة الملصقة به بأنه من "جماعة بشار الأسد".

وقال الشيخ إنه كان يُجبر من المخابرات السورية على بدء مختلف حفلاته في سوريا بوصلة مدح للرئيس المخلوع وشقيقه ماهر الأسد الذي كان يقود الفرقة الرابعة في الجيش السوري السابق، ويحظى بنفوذ قوي في مفاصل الدولة.

وأبدى الشيخ -في برنامج بودكاست- استعداده للغناء حاليا للرئيس السوري أحمد الشرع، مشيرا إلى أنه "لا يجد حرجا أو مشكلة في ذلك"، لأنه "فنان لكل الناس".

وعشية سيطرة فصائل المعارضة على العاصمة دمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، فرّ الأسد وعائلته إلى روسيا التي كانت أحد أبرز داعميه، ثم لحقه شقيقه الأصغر ماهر هاربا إلى موسكو.

وفي يونيو/حزيران الماضي، عاد اسم ماهر الأسد إلى الواجهة في الأوساط السورية الافتراضية، وذلك بعد انتشار واسع لمقطع فيديو يظهره -حسب ناشطين- في أحد مطاعم العاصمة الروسية.

أستاذة أزهريّة تبيح التّحشيش؟

وتناولت الحلقة أيضا تصريحات أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعاد صالح قالت فيها إنها "لا تعتبر تدخين الحشيش حراما".

وأوضحت سعاد صالح -خلال مشاركتها في برنامج بودكاست- أنها "لم تحلل شرب الحشيش"، مؤكدة أنه "لا يوجد نص شرعي بأنه حرام، فإذا كان يسكر كالخمر، يأخذ حكم الخمر".

لكنها استدركت بالقول "الحشيش وحده، لا يوجد نص شرعي لتحريمه".

وبناء على هذه التصريحات، سارعت جامعة الأزهر إلى توقيف صالح عن التدريس لحين انتهاء التحقيق معها، كما تدخل وزير الأوقاف المصري مؤكدا أن "الحشيش المخدر حرام تناوله كحرمة الخمر".

وفي هذا الإطار، قال مقدم البرنامج نزيه الأحدب عن صالح "لم يجرِ فحص دمها للتأكد من خلوه من المخدرات أثناء إصدارها الفتوى".

وتناولت الحلقة عددا آخر من المواضيع، وهذه أبرزها:

واشنطن وتل أبيب تحملان حماس مسؤولية المجاعة.

غوتيريش رشرش القلق من نيويورك إلى غزة.

فرنسا ستعترف رسميا بفلسطين وتلاحق إسرائيل إلى باب الدار.

قيس سعيد يواجه مستشار البيت الأبيض بصور الأطفال الضحايا.

وزير التراث الإسرائيلي: نسابق الزمن لمحو سكان غزة من الأرض.

ناشط درزي لموفق طريف: ألّبنا مليارَي مسلم علينا.

عالية منصور: اتهموا الحريري بالتطرف فكيف سيتقبّلون الشرع؟