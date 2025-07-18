فوق السلطة: 50 محاولة اغتيال لرئيس عربي وإسرائيل استخدمت الجن ضد إيران

ركز برنامج “فوق السلطة” -في حلقته بتاريخ (2025/7/18)- على أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام العربي والإسلامي في الأسبوع الأخير، وتداعيات بعض الأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط.

وذكر صحفي مقرب من قصر قرطاج أن الرئيس التونسي قيس سعيّد تعرض لأكثر من 50 محاولة اغتيال، مرجعا ذلك إلى أن "العالم والكل يهابه".

واستنكر الصحفي محمد البوزيدي تحميل بعض المواطنين الرئيس سعيد مسؤولية الفشل، معربا عن قناعته بأن الشعب التونسي هو المذنب الوحيد في قضية المهاجرين الأفارقة.

ووفق البوزيدي، فإن سعيد لم يشبع الشعب التونسي وعودا، بل طبق برامجه بسرية تامة في الخفاء.

وخلال لقاء تلفزيوني رد الصحفي على الاتهامات الموجهة إليه بأنه "مأجور" ويتقاضى أموالا نظير ذلك بأنه "يتشرف بأن يكون مأجورا للرئيس التونسي، لأنه لا يباع ولا يُشترى ولا يلتفت إلى أحد".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024 فاز سعيّد بولاية رئاسية ثانية تمتد حتى في 2029، وذلك في انتخابات غاب فيها التنافس، بعد ولاية أولى بدأها عام 2019.

وتعاني تونس من أزمة واستقطاب سياسي حاد منذ أن بدأ سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وترسيخا لحكم فردي مطلق، في حين ترى قوى أخرى مؤيدة لسعيد أنها تصحيح لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

الجن بحرب إسرائيل وإيران

وتناولت الحلقة قصة ثانية، وهي الاعتقاد في إيران بأن إسرائيل سخرت جيشا من الجن والشياطين في الحرب بينهما، والتي استمرت 12 يوما.

واتهم عبد الله كنجي -وهو مسؤول إيراني سابق- إسرائيل باستخدام "العلوم الغيبية والأرواح الخارقة" في حربها مع طهران، مشيرا إلى العثور على أوراق تحتوي "تعاويذ ورموزا يهودية" في شوارع العاصمة طهران.

ولفت كنجي إلى أن المرشد الإيراني علي خامنئي قال قبل سنوات إن "الدول المعادية وأجهزة المخابرات الغربية والإسرائيلية تستخدم السحر والجن في أعمال التجسس ضد إيران".

كما أشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية استعان بخبراء سحر في العام الأول من حرب غزة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أواخر الشهر الماضي اتفاقا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران عقب حرب بدأتها تل أبيب يوم 13 يونيو/حزيران 2025 بهدف معلن هو القضاء على البرنامجين النووي والصاروخي لطهران.

وردّت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية التي خلّفت دمارا غير مسبوق في مدن إسرائيلية عدة، في حين تدخلت واشنطن في الحرب، إذ شنت ضربات على 3 مواقع نووية رئيسية في إيران، أبرزها منشأة فوردو.

وتناولت الحلقة عددا آخر من المواضيع، وهذه أبرزها: