إمام الشيعة: سوريا لا تُحكَم إلا برئيس سُنّي وهذا ما فعله البعث

هيمنت تصريحات الرئيس الروحي للطائفة الشيعية في سوريا عبد الله نظام عن أهل السنة في البلاد، وتفشي المجاعة في قطاع غزة، على محاور برنامج “فوق السلطة” في حلقته بتاريخ (2 مايو/أيار 2025).

فقد تبرأ نظام من نظام آل الأسد، إذ قال في تصريحات تلفزيونية "كنا الأكثر مظلومية، بل كنا قبل حكم عائلة الأسد محترمين في ظل الحكم السني لسوريا".

ولفت إلى أن حزب البعث ألغى تدريس أبناء الشيعة الكتب الفقهية التي ترجع إلى المذهب الجعفري، ومنع أيضا طباعة الكتب المتعلقة بالفكر الشيعي.

فقد كان مسموحا بها في عهد الأنظمة التي جاءت إلى سوريا حتى زمن الوحدة والانفصال، قبل أن يلغيها حكم آل الأسد.

وشدد نظام على ضرورة أن يكون حاكم سوريا سنيا لأن طبيعة البلاد سنية، مشيرا إلى أن الأكثرية هي من تحكم في جميع بلاد العالم.

ويتولى أحمد الشرع رئاسة سوريا منذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي بعد سقوط نظام بشار الأسد، وهو من عائلة سورية مسلمة سنية.

"الأندومي" بين أطفال مصر وغزة

وتناولت الحلقة أيضا ما وصفته بـ"القاتل المتسلسل" للأطفال في مصر، في إشارة إلى منتج "الأندومي" السريع التحضير الذي قال متخصصون إنه تسبب في وفاة أطفال عدة، وحالات تسمم للشباب في البلاد.

وفي ضوء هذه التطورات، طالبت أصوات برلمانية في مصر وزارة الصحة بضرورة سحب هذا المنتج من الأسواق.

في المقابل، بات "الأندومي" الأكلة الإجبارية لأطفال غزة وكبارها، في ظل سياسة التجويع الممنهج التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على سكان القطاع بالتوازي مع حرب إبادة غير مسبوقة.

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وقال مقدم البرنامج نزيه الأحدب إن الموت جوعا يقتل الأطفال في غزة، في حين يتابع العرب "فود بلوغر" (أصحاب المحتوى الإلكتروني عن الطعام والمطاعم) لاكتشاف أي المطاعم في بلادهم تقدم الوجبات الساخنة الأكثر لذة وفتحا للشهية.

وتساءل: "هل تحول الضمير العربي من فتح فلسطين إلى فتح الشهية؟".

وتناولت الحلقة عددا آخر من المواضيع وهذه أبرزها: