فوق السلطة: يهود سيقتلون اليهود والإكثار من أكل البطيخ يدخل الجنة

اهتمت حلقة “فوق السلطة” بتاريخ (2025/4/25) بتحذير زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد من اغتيالات سياسية قد تشهدها إسرائيل قريبا، وقضايا أخرى طفت على السطح عربيا وإقليميا ودوليا.

وقال لبيد إن "إسرائيل في طريقها إلى كارثة أخرى، لكن هذه المرة ستكون من الداخل"، لافتا إلى أن "مستوى التحريض والجنون غير مسبوق، فالخطوط الحمراء يتم تجاوزها الآن".

وحذر "إذا لم نوقف الأمر فستكون هناك اغتيالات سياسية وفقا لمعلومات استخباراتية قاطعة"، وقد تفتتح برئيس الشاباك رونين بار عدو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي هذا الإطار، قال مقدم البرنامج نزيه الأحدب إن "حكماء الغرب الذين يحبون الإسرائيليين يحذرونهم بأن التمادي في الظلم عاقبته وخيمة".

وأضاف "الرهان على ضعف العرب والمسلمين مثل رهان زعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر على ضعف اليهود قبل أن يقتله غروره وجنونه الطائفي والعنصري".

وتشهد إسرائيل احتجاجات واسعة منذ تولي حكومة نتنياهو اليمينية مقاليد الحكم في ظل الاتهامات الموجهة إليها بمحاولة "الانقلاب القضائي"، والإصرار على مواصلة حرب غزة والتضحية في سبيل ذلك بالأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

أكل البطيخ والجنة

وتناولت الحلقة موضوعا ثانيا، إذ حض معمم على "الإكثار من أكل البطيخ من أجل دخول الجنة"، في مقطع فيديو ظهر فيه وهو يمسك كتابا بيده اليسرى، في حين كانت تحمل يمناه شوكة وفي رأسها قطعة بطيخ.

ووفق هذا المعمم، فإن من أكل لقمة واحدة من البطيخ كتبت له 70 ألف حسنة، ومُحيت عنه 70 ألف سيئة، مطالبا بقراءة سورة التوحيد (سورة الإخلاص) عند شق البطيخ إلى نصفين.

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واستند المعمم في كلامه إلى أن "البطيخ يعد حلاوة من حلاوات الجنة"، في حين قال مقدم البرنامج إنه "لا صحة لخبر روجه بعض الخبثاء بأن المعمم تاجر بطيخ في سوق الجملة".

وتناول البرنامج عددا آخر من المواضيع وهذه أبرزها: