دبلوماسي إيراني سابق: ترامب يحلم بلقاء خامنئي في طهران

اهتم برنامج “فوق السلطة” في حلقته بتاريخ (2025/4/18) بتصريحات دبلوماسي إيراني سابق بشأن ما قال إنه تودد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى طهران ورغبته في لقاء المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقال الدبلوماسي الإيراني السابق أمير موسوي إن "أميركا لا تحترم في هذا العالم إلا إيران"، مشيرا إلى أن واشنطن تهين الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وبعض الدول العربية.

وقارن موسوي -في تصريحات تلفزيونية- بين تصرفات دونالد ترامب التي قال إنها متعجرفة مع حلفاء واشنطن، مقابل تودده في رسالة كتبها إلى المرشد علي خامنئي.

وأعرب موسوي، الذي يعمل حاليا محللا سياسيا، عن قناعته بأن موضوع السلاح النووي "مجرد ذريعة" لترامب لكي يفاوض إيران، علّه يحقق أمنية ظلت تراوده منذ ولايته الرئاسية الأولى.

ويُمنّي ترامب النفس -حسب موسوي- بالذهاب إلى طهران ولقاء خامنئي، إذ يرغب في عقد هذا اللقاء بصورة كبيرة، مثلما التقى بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي يبحث عن نيل جائزة نوبل للسلام.

وخلص موسوي إلى أن ترامب "لا يهمه إسرائيل وحلفاء واشنطن في المنطقة"، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بالقول "وربما لا يهمه موضوع السلاح النووي"، مدعيا أن ترامب عاد إلى التفاوض مع إيران "متنازلا متواضعا مؤدبا متوسلا الحوار والتفاهم".

بدوره، قال سفير روسيا في العراق ألبروس كوتراشيف إن موسكو ستقف مع إيران، وإنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي ضربة ستتعرض لها إيران أو العراق.

إعلان

وستقدم موسكو -وفق سفيرها في العراق- دعما روحيا لطهران بتوجيه الملايين من مواطنيها الروس برفع الأدعية على نية سلامة إيران والعراق.

وفي موضوع آخر، تلقت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية المتطرفة أوريت ستروك -التي تنكر وجود شعب فلسطيني- ضربة قوية عندما اعترفت ابنتها أنها تعرضت للاغتصاب من والديها عندما كانت طفلة.

وتساءل مقدم البرنامج نزيه الأحدب قائلا: "هل سيتورع من يغتصب أطفاله عن قتل واغتصاب أطفال الآخرين؟".

وفي موضوع ثالث، تناولت الحلقة قضية ضرب حمار في محافظة الجيزة المصرية، إذ استنفرت وزارة الداخلية وألقت القبض على فتى ضبطته سائحة أوروبية "بالجرم المشهود"، إذ ضربته وانتشلت من بين يديه الحمار الذي تحول إلى قضية رأي عام.

وفي هذا السياق، أصدرت النيابة العامة المصرية 4 قرارات في إطار التحقيقات، في حين قال مقدم البرنامج "هل يعقل أن نغض الطرف والصوت والحمية عن إخوة الدم في غزة؟ وننتصر نحن العرب لكرامة حمار الجيزة؟".

وتناول البرنامج عددا آخر من المواضيع، هذه أبرزها: