فوق السلطة: الكركرية طريقة صوفية أم حركة مشبوهة؟

سلط برنامج “فوق السلطة”، في حلقته بتاريخ (2025/4/11)، الضوء على الطريقة الكركرية، متسائلا: هل هي فرقة صوفية أم حركة مشبوهة؟ كما اهتم بانتشار الإسلام داخل سجون الولايات المتحدة.

ويدعي المغربي فوزي الكركري، وهو شيخ الطريقة الكركرية، بأنه من أولياء الله الصالحين، ومجدد الدين الإسلامي لهذا العصر.

وتعتمد "الكركرية" طقوسا وحلقات خاصة تقول إنها تقربها من الله تعالى وتحارب تعلق الإنسان بالماديات الزائلة، في حين يقول المعترضون إن هؤلاء خط مخالف لتعاليم الدين الحنيف التي تركها الرسول ﷺ في أمته.

ويعمل الكركري جاهدا لجذب المريدين، ويقنعهم من دون دليل شرعي بأنهم سيرون نور الله بأم أعينهم "إذا بايعوه" حسب تقارير صحفية مغربية، قالت أيضا إنه لا يحمل حتى شهادة الثانوية العامة.

ونشرت الطريقة الكركرية مقطع فيديو -على قناتها في يوتيوب- ما تسميه "الجذبة الصوفية" تحت عنوان "للجنون فن لا يعرفه إلا المجنون بالله وفي الله".

وبلغ عدد مريدي هذه الطريقة بالعالم -في عيدها الـ20- مليوني شخص، في وقت أعلن فيه شيخهم تأسيس مركز للدراسات الصوفية بالعاصمة الأميركية، كما أن لديهم مركز إقامة فخما في شيكاغو.

ويرتدي أتباع الكركية الثياب المرقعة المصطنعة متعددة الألوان الزاهية والبراقة، التي تشبه ثياب المهرجين، إذ يعتبرون أنهم مدرسة للزهد والأدب والمعرفة بارتدائهم هذه الأزياء.

وتختلف النظرة إلى الكركرية من بلد إلى آخر، فيعتبرها الجزائريون حركة مشبوهة، في حين الأبواب مشرعة لها في مصر رغم الأصوات الأزهرية التي تحذر منها كالداعية عبد الله رشدي الذي خصص حلقات للتحذير منها، وقال "لا يصدق أن الكركرية هي دين الله إلا مخبول".

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الإسلام داخل سجون أميركا

وفي موضوع آخر، نشرت قناة "سي بي إس" تقريرا كشف الأسباب التي تجعل الإسلام الدين الأسرع نموا داخل سجون الولايات المتحدة.

ونقلت هذه القناة الأميركية -عن أمين أندرسون- قوله إن الإسلام غيّر حياته، إذ لم يكن يشعر بإنسانيته عندما دخل السجن لكنه استعادها بعد ذلك.

ووفق أندرسون، فإنه قضى سنواته في السجن يتعرف على الأديان الأخرى، ليخلص إلى أن الإسلام كان الدين الوحيد الذي شعر بأنه هو المناسب.

وكان مركز أبحاث بيو الأميركي قد نشر دراسة عام 2017، أفادت بأن الإسلام هو الديانة الأسرع انتشارا عالميا، في حين نقلت صحيفة غارديان البريطانية عن المركز ذاته أن "الإسلام سيعتلي ريادة الترتيب العالمي بعدد معتنقيه منتصف القرن الحالي".

وتساءل مقدم البرنامج نزيه الأحدب "كيف ينتشر الإسلام داخل سجون مغلقة ومعزولة؟" ليجيب بأن هناك مؤسسات تشرف على برامج "تعريف السجناء بالإسلام عن بعد: في وسائل الاتصال، ثم يتحول بعض السجناء الذين أسلموا إلى دعاة من خلال نظافتهم وسلوكياتهم أمام بقية زملائهم في السجن.

وتناول البرنامج عددا آخر من المواضيع وهذه أبرزها: