فوق السلطة: معمَّمون عراقيون يتهمون بني أمية بالإساءة لطائر "البوم"

أفرد برنامج “فوق السلطة” بحلقته بتاريخ (2025/3/21) مساحة للحديث عن اتهام معممين عراقين بني أمية بالإساءة إلى طائر البوم، كما تحدث عن كهف في إندونيسيا يقصده الزوار ظنا أنه يوصل مباشرة إلى مكة المكرمة.

وشرح معمم عراقي ماذا فعل طائر البوم عندما استشهد الإمام الحسين رضي الله عنه استنادا إلى ما جاء في كتب العلماء، على حد تعبيره.

وحسب هذا المعمم العراقي، فإن طائر البوم من جملة الطيور التي بكت على الإمام الحسين، متطرقا إلى سبب قرار البوم تغيير مكان إقامته من قصور الملوك إلى الخرائب.

وبينما قال هذا المعمم إن "دافع البوم كان أمنيا وقد أبلغ به قتلة الإمام الشهيد الحسين رضي الله عليه"، اتهم معمم عراقي آخر بني أمية بالإساءة إلى "السمعة العالمية لطائر البوم المقدس".

وبنو أمية، أو الأمويون، حكموا الدولة الأموية وعاصمتها دمشق من عام 661 إلى 750 للميلاد، ويعد معاوية بن أبي سفيان مؤسس الدولة الأموية وأول خلفائها.

ونجح الأمويون في فتح كثير من البلاد ونشر الإسلام، واهتموا بالعلوم والفقه والمساجد والعمارة، وجعلوا من عاصمتهم دمشق أهم مدن العالم الإسلامي ومنارة للعلم.

وأنشأ الأمويون أهم المعالم في المدن الإسلامية مثل المسجد الأموي بدمشق، ومسجد قبة الصخرة والمسجد القبلي في القدس، وكثير من القصور الأموية الأخرى.

كهف صافارودي

وتناولت الحلقة موضوع آخر، إذ يزور الآلاف كهف صافارودي غرب جاوا بإندونيسيا، معتقدين أنه يحتوي على ممر خفي يؤدي إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج والعمرة من دون تحمل تكاليف السفر، حسب تقرير بثته "بي بي سي".

إعلان

ويقول القائمون على تلقين القصة للمسلمين إنه "ليس كل من زار الكهف يستطيع عبوره إلى مكة، فهذه كرامة من الله اختص بها بعض عباده الصالحين".

وتساءل مقدم البرنامج نزيه الأحدب في هذا الإطار "هل حصلت لهؤلاء الصالحين أي كرامة ترفع الإبادة والظلم والبأس والبؤس عن المسلمين؟".

ويتناقل زوار الكهف أسطورة أخرى تقول إن "حفرا في السقف تشكل دليلا أوليا للمؤهلين للعبور إلى مكة من خلال تطابق حجمها مع حجم رأس الزائر".

ويعتقد آخرون بوجود تشابه بين ماء صخور الكهف وماء زمزم، إذ يسعون للحصول على البركة من خلال هذا "الماء المقدس".

وتناولت الحلقة عددا آخر من المواضيع وهذه أبرزها: