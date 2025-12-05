فوق السلطة: ألمانيا تمنح اللجوء للحمير وظهور ساقي شاي معركة بدر

تبرز قضية نقل حمير من قطاع غزة إلى ألمانيا كرمز صارخ -وفق مراقبين- للتناقض في الأولويات الإنسانية، كما تعكس بوضوح الفجوة بين الاهتمام بالمظاهر الرمزية وإنقاذ الحياة البشرية الفعلية.

وسلط برنامج "فوق السلطة" في حلقة (2025/12/5) الضوء على حصول 8 حمير من قطاع غزة على "لجوء حيواني" في ألمانيا ورعاية صحية ونفسية على نفقة جهات دولية، في عملية نظمتها جمعية إسرائيلية باسم "ملجأ لبداية جديدة".

وحظيت هذه العملية بتغطية إعلامية واسعة، إذ تم نقل الحيوانات جوا من غزة إلى أوروبا، بعيدا عن الحرب والدمار.

لكن تقارير صحفية تشير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي جمع عشرات بل مئات الحمير من مناطق مختلفة في غزة بزعم حماية الحيوانات من الجوع والإهمال، لكن الهدف الفعلي حسب الإعلام الإسرائيلي كان منع الأهالي من استخدامها في جهودهم البدائية لإعادة ترميم منازلهم.

وقالت مديرة الجمعية إنهم يعملون على إخراج ما تبقى من الحمير كي "لا تُستغل في إعادة الإعمار"، مؤكدة أن العملية تهدف إلى "إنقاذ الحيوانات فقط".

وأثار هذا الموضوع موجة انتقادات واسعة، مما دفع حديقة أوبنهايم في ألمانيا إلى التوقف عن إصدار تصريحات إضافية، مؤكدة أنها لا تملك معلومات كاملة عن العملية، وأن التبني تم عبر شبكات دولية مخصصة لإنقاذ الحيوانات.

وبعد استقبال الملاجئ الألمانية هذه الحيوانات أشارت صحيفة "إن دي أكتويل" الألمانية إلى أن آلاف الأطفال الجرحى في القطاع لا يزالون ممنوعين من دخول ألمانيا للعلاج.

بائع شاي عراقي ومعركة بدر

وفي مقطع طريف من الحلقة تحدّث تاجر شاي عراقي عن قصة جده الأكبر الذي ساهم -بحسب رأيه- في نصر المسلمين في معركة بدر الكبرى عبر توزيع الشاي على المحاربين.

ويقول البائع في تصريحات تلفزيونية "إذا ترجع للأصول 1400 سنة إحنا خبرة بالشاي، لأن واحدا من أجدادي كان بمعركة بدر يعطي شاي، وفازوا بمعركة بدر بمناسبة جدي، واسمه ثامر".

وتناولت الحلقة عددا آخر من المواضيع، وهذه أبرزها: