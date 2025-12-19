فوق السلطة: الصلابي يرد على الدبيبة بشأن تاريخ الإسلام في ليبيا

أثار تصريح لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة عن مصدر الدين الإسلامي في ليبيا جدلا واسعا، بعد أن قال إن الليبيين أخذوا الدين الإسلامي عن الفاطميين.

جاء ذلك في إحدى فقرات برنامج "فوق السلطة" في حلقة (2025/12/19).

ويشير التاريخ إلى أن الإسلام دخل ليبيا في عهد الخليفة عمر بن الخطاب على يد عمرو بن العاص وعقبة بن نافع -رضي الله عنهم- أي قبل تأسيس دولة الفاطميين بما يقارب قرنين ونصف القرن.

ورد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ علي الصلابي على ما اعتبرها مغالطة من الدبيبة، واصفا إياها بـ"الجهل والتزوير للتاريخ".

وقال الصلابي -في تسجيل صوتي- إن هذا الكلام "باطل وغير صحيح"، وأضاف أن المتحدث بهذه الطريقة غير مطلع على الثقافة العامة والتاريخ، "فالعالم كله يعرف أن الإسلام دخل ليبيا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه".

تغيير اسم حزب البعث

وفي لبنان، أثار حزب البعث جدلا سياسيا جديدا بعد تغييره اسمه إلى حزب الراية، في خطوة اعتبرها مراقبون إشارة سياسية "لتجديد هوية الحزب وإيصال موقفه إلى السلطات الحالية".

وعلق مقدم البرنامج نزيه الأحدب: "البعث المحظور في سوريا، ليس محظورا أبدا في لبنان. ومع ذلك، عَمَد إلى تغيير اليافطة من حزب البعث إلى حزب الراية، ويا دار ما دخلك بشار".

وأضاف أن "الإعلان التاريخي حضره أكثر من 8 مؤيدين للحزب، وحشد كبير من الصحفيين والكاميرات والميكروفونات".

بدوره، وجه أمين عام حزب البعث علي حجازي رسالة للرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الداخلية أحمد الحجار طالبا منهم قبول طلب تغيير الاسم.

وتناولت الحلقة عددا آخر من المواضيع، وهذه أبرزها: