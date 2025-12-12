فوق السلطة: مخرجة مصرية تعلن "انتهاء عصر الحجاب" وماكرون في حضرة "الباندا"
وسلط برنامج "فوق السلطة" في حلقة (2025/12/12) الضوء على هذه التصريحات التي جاءت رغم أن السيدة الأولى في مصر محجبة، كملايين المصريات المسلمات والمسيحيات من الراهبات، بل سبق أن التقت أول عارضة أزياء محجبة تشجيعا منها على الزي المحتشم.
وفي رد فعل على تصريحات الدغيدي، تساءل الإعلامي مصعب العباسي: "هي بقى الست الذكية أوي اللي ما بيضحكش عليها، وشايفة إن المجتمع المسلم اللي لابس حجاب ده مضحوك عليه؟"، منتقدا ما وصفه بالتناقض بين دعوات الحرية ومهاجمة خيارات النساء الشخصية.
وفي سياق متصل، تناولت الحلقة قضية ثلاث راهبات نمساويات محجبات بالكامل تمردن على الأبرشية الكاثوليكية، بعد تهديدهن بالطرد من الدير إذا لم يستجبن لأمر إقفال حسابهن على منصة إنستغرام التي يقدمن فيها يوميات العيش في الكنيسة.
وقالت إحدى الراهبات في مقطع فيديو: "لا يمكننا إغلاق أفواهنا، وسنواصل التعبير عن رأينا في جرأة"، مضيفة أن التهديد بالطرد سبب لهن أضرارا نفسية بالغة، إذ ترى الكنيسة أنه لا يمكن أن ينطلق خطاب من داخلها دون مراجعته مسبقا.
وفي محور آخر، تطرقت الحلقة إلى زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصين طالبا وساطة الرئيس الصيني شي جين بينغ لدى الزعيم الروسي فلاديمير بوتين بقبول وقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكن بكين أكدت تمسكها بموقفها الحالي.
وأشار مقدم البرنامج نزيه الأحدب إلى أن شي جين بينغ "لم يبع ماكرون ما ذهب لشرائه خلف سور الصين العظيم نيابة عن كل الأوروبيين"، في إشارة إلى عدم تحقيق الزيارة أهدافها المعلنة.
وتناولت الزيارة أيضا قضية المبادلات التجارية والعجز التجاري الفرنسي مع الصين الذي يبلغ 47 مليار يورو، أي ما يعادل نصف العجز التجاري الفرنسي الإجمالي تقريبا، دون تحقيق نتائج واضحة في هذا الملف.
وانتهت الزيارة بشيء من المرح بزيارة ماكرون وعقيلته حديقة دب الباندا اللطيف، ولعب كرة الطاولة مع الفريق الفرنسي المشارك في بطولات بالصين، في مشهد وصفه البرنامج بأنه الجانب الممتع الوحيد من الرحلة.
وتناولت الحلقة عددا آخر من الموضوعات، وهذه أبرزها:
- من أوروبا إلى أميركا واليابان، إسلاموفوبيا عابرة للقارات.
- دعاوى قضائية ضد كاتب مصري متهم بإساءة الأدب للنبي الكريم.
- سوريا تحيي الذكرى الأولى للتحرير، الرئيس السوري أحمد الشرع: "قاتلنا بشرف".
- آمنة أبو شباب تنعى زوجها ياسر، والإعلام الإسرائيلي ينقل وصفه بالكلب.
- رئيس الموساد الجديد خضع لامتحان قبول عند سارة نتنياهو.
- مظاهرات سياسية في تونس تحت شعار "المعارضة ليست جريمة".
- الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوزع حلوى العيد الأوكرانية مقابل الذهب الأوروبي.