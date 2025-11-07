فوق السلطة: ما علاقة إنفانتينو بمؤتمرات الأمن والاقتصاد؟

أفرد برنامج “فوق السلطة” في حلقة (2025/11/7) مساحة واسعة لأبرز القضايا والملفات التي شغلت الرأي العام العربي والدولي خلال الأسبوع الأخير.

وسلطت الحلقة الضوء على ظهور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو في مؤتمرات دولية ذات بعد سياسي وأمني واقتصادي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وصف إنفانتينو بـ"الرجل العظيم"، إذ يرتبطان بعلاقة صداقة قوية تأكدت بظهور أرفع مسؤول في اللعبة الشعبية الأولى بالعالم مرارا في البيت الأبيض.

كما حضر إنفانتينو حفل تنصيب ترامب في ولايته الثانية، وتناول معه العشاء وشارك في لعب الغولف الرياضة المفضلة للرئيس الأميركي.

وكذلك، التقى إنفانتينو الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض، كما حضر قمة "شرم الشيخ للسلام" التي شهدت توقيع اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

وتساءل مقدم البرنامج نزيه الأحدب "ما الذي يجمع بين إنفانتنيو وبين قادة العالم الذين يديرون سياسة كرة الأرض، في حين يدير هو كرة القدم؟".

وحسب ما عرضته الحلقة، فإن سر حضور إنفانتينو القمم السياسية يكمن في ارتباط الفيفا بمصالح اقتصادية كبرى.

ومنتصف مارس/آذار 2023 فاز إنفانتينو بولاية جديدة لرئاسة الفيفا لمدة 4 أعوام حتى 2027، وهي المرة الأولى التي يعاد فيها انتخابه.

وكان إنفانتينو قد تولى المنصب في البداية مؤقتا في 2016 حين أكمل ولاية مواطنه جوزيف بلاتر الذي أُوقف بسبب مخالفات مالية، مما يعني أن بمقدوره الترشح للمنصب مجددا للفترة بين عامي 2027 و2031 وفقا للوائح الفيفا.

وفي فقرة ثانية، سلطت الحلقة الضوء على بطل كمال الأجسام العالمي المصري رامي السبيعي المعروف بـ"بيغ رامي"، إذ أجاب من خارج الصندوق عن سؤال رياضي بحت، مما أثار تفاعلا واسعا على المنصات الرقمية.

وردا على سؤال "من هو فخر العرب" بين "بيغ رامي" ومواطنه النجم الكروي محمد صلاح؟ قال بطل كمال الأجسام بلهجة حاسمة وواضحة إن الفلسطينيين هم فخر العرب.

وتناولت الحلقة عددا آخر من المواضيع، وهذه أبرزها: