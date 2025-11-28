فوق السلطة: حلاقة زعيم "أصلع" بـ14 ألف دولار تثير جدلا فما القصة؟

أثارت تسريحة شعر المستشار الألماني فريدريش ميرتس جدلا واسعا في برلين، ليس بسبب شكلها، بل بسبب تكلفتها التي بلغت 12 ألف يورو، أي ما يقارب 14 ألف دولار، من أموال دافعي الضرائب العامة.

وكانت ألمانيا قد اشتهرت تاريخيا بدورها المالي الداعم لدول الاتحاد الأوروبي، في وقت أصبحت فيه صور رأس "الأصلع" ميرتس أرفع مسؤول في البلاد رمزا للجدل بشأن الإنفاق العام والتقشف، وفق ما سلط الضوء عليه برنامج "فوق السلطة" في حلقة (2025/11/28).

وفي هذا السياق، قال مقدم البرنامج نزيه الأحدب: "في لبنان يُقال للتاجر الذي يرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه (حلاق)، أي يحلق المال من جيبك. لكن ماذا إذا كان الحلاق يحلق الرأس والجيب معا؟ هذا ما يحدث في برلين".

ووُصفت تسريحة ميرتس من الإعلام الألماني الرسمي بأنها "بسيطة وسهلة العناية"، مما يعني أنها لا تستدعي كل هذا الإنفاق، مما يثير تساؤلات عن أولويات القيادة السياسية.

وعكس تقرير للتلفزيون الألماني "دويتشه فيله" حجم الاستياء العام، مشيرا إلى التناقض الكبير بين دعوات السياسيين للتقشف ونفقاتهم الشخصية، وهو ما يضع الثقة في المؤسسات على المحك.

ويضيف التقرير أن المواطن الألماني يعاني فعليا من تبعات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، إذ وصل التضخم السنوي في أبريل/نيسان الماضي إلى 2.1%، مع ارتفاع الرواتب الجزئي الذي يلتهمه ارتفاع الضرائب، مما يجعل القدرة الشرائية لمواطني ألمانيا تتراجع.

وختم الأحدب هذه الفقرة قائلا: "ألمانيا بيت المال الأوروبي، باتت تتقشف، والملايين من مواطنيها لا يستطيعون دفع فواتير الكهرباء والغاز لأنهم "عم يدفعوا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ثمن الحرب مع الروس وعم يحلقوا لرئيسهم على حسابهم".

وتشير تقارير صحفية إلى أن نحو 4.2 ملايين شخص تأخروا هذا العام عن دفع فواتير الكهرباء والغاز، في وقت يُنفق فيه جزء من أموالهم على تسريحات شعر السياسيين.

