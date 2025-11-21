فوق السلطة: قبور على المريخ ورحلات قنص مدفوعة لقتل البوسنيين

يشهد العالم ثورة تكنولوجية في عصر الذكاء الاصطناعي لا تخلو من غرائب مثيرة وتحذيرات تتعلق بمستقبل سوق العمل، وقد رصدها برنامج “فوق السلطة” بحلقة (2025/11/21) فضلا عن جرائم الماضي المنسي.

وتوقفت الحلقة عند خدمة أميركية أثارت موجة واسعة من الجدل، والمتمثلة في مشروع لافتتاح "جبانة" (مقبرة) على سطح كوكب المريخ.

وتتيح الشركة المعلنة عن الفكرة -ضمن عروض رسمية- إرسال جزء من رفات الإنسان أو حمضه النووي على متن رحلة فضائية حقيقية.

وتقدم الخدمة باعتبارها "فصلا أخيرا يخفف عن العائلة أعباء التخطيط" ورحلة تمنح الراحل "تكريما لا يُنسى بين النجوم".

وتطرح هذه الفكرة، التي شبّهها البرنامج بـ"المقابر الفضائية"، أسئلة حول حدود صناعة الموت في زمن تنتقل فيه طقوس الوداع من الأرض إلى الفضاء.

هل ستبقى مهنتك أم تنقرِض؟

وفي ملف ذي صلة، حذر الملياردير الأميركي إيلون ماسك الذي وصف عالم الذكاء الاصطناعي بأنه "تسونامي أسرع من الصوت" سيمحو مئات ملايين الوظائف المكتبية.

ويرى ماسك أن العالم يعيش لحظة انتقالية تاريخية، إذ أصبحت المهن الرقمية مهددة بالاختفاء السريع، في حين قد تصمد مهن السواعد كالزراعة والبناء والطهي لفترة أطول لصعوبة أتمتتها.

ويقول ماسك إن "المهن المرموقة" قد تختفي قبل غيرها، في حين دعا مقدم البرنامج نزيه الأحدب الناس للاستفسار من الذكاء الاصطناعي نفسه عن موعد تقاعدهم، في إشارة إلى عمق التحوّل الذي يواجه سوق العمل.

"سفاري بشر"

وتناولت الحلقة أيضا أكثر فصول أوروبا ظلاما، مع ما كشفته صحيفة غارديان البريطانية عن فضيحة "سفاري البشر" إبان حصار سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك في تسعينيات القرن الماضي.

ويشير التحقيق إلى وجود مسيحيين أثرياء من إيطاليا ودول غربية حوّلوا حرب إبادة المسلمين إلى رحلات قنص مدفوعة الثمن بعشرات آلاف الدولارات، حيث كان المدنيون في سراييفو يُصادون كما في أفلام هوليود.

ووفق شهادات كاتب استقصائي إيطالي، بدأ السفر من ترييستي شمال شرقي إيطاليا إلى بلغراد ومنها إلى تلال سراييفو، حيث تتولى مليشيات صربية متطرفة إيصال "السياح" إلى مواقع القنص.

وتكشف المعلومات أن الأطفال كانوا أهدافا أيضا، بل وكانت رسوم قتلهم أعلى من رسوم قتل البالغين.

ومع تفجّر القضية، أعلنت النيابة العامة في ميلانو فتح تحقيق رسمي، في خطوة تأمل عائلات الضحايا أن تضع حدا لسنوات من الإفلات من العقاب.

وتناولت الحلقة عددا آخر من المواضيع، وهذه أبرزها: