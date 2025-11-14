فوق السلطة: حرب نووية على الأبواب وكاهن هندوسي يتوعّد الإسلام

تتزايد المخاطر والمخاوف من مغبة اندلاع حرب عالمية ثالثة ذات طابع نووي، مع احتدام الصراع بين القوى الكبرى على النفوذ والموارد، وهو ما تناوله برنامج “فوق السلطة” في حلقة (2025/11/14).

وقد نشر التلفزيون الألماني "دويتشه فيله" تقريرا تحت عنوان استفهامي مفاده "لماذا يتوجب علينا جميعا الخوف من حرب نووية أكثر من أي وقت مضى؟".

ووفق تقرير التلفزيون الألماني، فإن اشتباك القوى النووية الكبرى وتنافسها على الثروات وريادة العالم، يجعل السير على حافة الهاوية هذه المرة أخطر من كل المراحل السابقة.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر أمرا بتحريك غواصات نووية سرية في اتجاه روسيا، في حين يتفاخر نظيره الروسي فلاديمير بوتين بصواريخ بوسيدون القادرة على توليد موجة إشعاعية مثل تسونامي.

أما الرئيس الصيني شي جين بينغ فيقود في صمت -حسب المصدر ذاته- أسرع برنامج نووي نموا في العالم بمعدل 100 صاروخ نووي في العام الواحد.

ولإبراز انعكاسات هذه التهديدات على الشارع العربي، نقل مقدم البرنامج نزيه الأحدب تعليقات لمواطنين عرب يعانون أزمات متلاحقة، فقال فلسطيني في غزة "بتمرق ما تخافوا، ما تقلقش"، في حين قال اللبناني "وهل الموت بصاروخ إسرائيلي يختلف عن قتلنا بإشعاع نووي؟".

بدوره، قال سوري: "إذا اندلعت الحرب في أوروبا، فإن نصف السوريين في خطر لأنهم هناك، وإذا اندلعت في الشرق الأوسط، فالنصف الثاني أيضا بخطر لأنهم في سوريا"، في وقت اختزل فيه اليمني الموقف بـ"نقطع عنهم البحر".

بدوره، أبدى مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا تخوفه من احتمال استئناف واشنطن التجارب النووية، مما ينذر بتصعيد جديد وجولة من سباق التسلح.

وكانت الولايات المتحدة قالت على لسان ترامب إن تجاربها النووية الجديدة تأتي ردا على تجارب الآخرين وأولهم روسيا.

وفي هذا السياق، قال مقدم البرنامج ساخرا "روسيا تنتج الأسلحة النووية الجديدة كما ننتج نحن الفلافل".

كاهن هندوسي يتوعد الإسلام

وفي فقرة ثانية، تناولت الحلقة خطابا تحريضيا لكاهن هندوسي توعد فيه أمة محمد ﷺ بالإبادة وحظر اسم النبي، واصفا الإسلام بـ"السرطان".

وجاء هذا الخطاب في تجمع ديني بمدينة غازي آباد قرب العاصمة نيودلهي، في سياق تصاعد خطاب الكراهية في الهند.

وقد اشتهر الكاهن الهندوسي ياتي نارسينغاناند بعدائه المطلق للإسلام، إذ يواجه تهما في 20 قضية لمحاولات قتل وسطو وتحريض على الانتقام.

وفي هذا الإطار، تساءل مقدم البرنامج "هل تقبل حكومة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند بخطاب الإبادة هذا؟".

ووفق ما عرضته الحلقة، فإن غضب الكاهن تفجّر عقب فوز السياسي المسلم زهران ممداني -وهو من أصول هندية وذو مواقف تقدمية وداعم لفلسطين- بمنصب عمدة نيويورك.

وتناولت الحلقة عددا آخر من المواضيع، وهذه أبرزها: