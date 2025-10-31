فوق السلطة.. ذهب الصين يلمع هل نشتري أم نبيع؟

يدور لغط كبير حول ذهب الصين الجديد الذي لا يستخرج من الأرض، بل يولد في المختبر، ويتساءل كثيرون عما إذا كان هذا المعدن قد يجعل الحلي الذهبية في متناول الجميع، أم أن اللغط حول الموضوع أكبر من الحقيقة؟



وسلطت حلقة (2025/10/31) من برنامج "فوق السلطة" الضوء على الاختراع الصيني الذي يسمونه في بكين "الذهب الصافي الصلب"، أما في الغرب فيسمونه "الكابوس الذهبي"، لأن هذا المعدن الصيني قد ينسف سوق الذهب العالمي، بل وقد يسحب البساط من تحت أقدام البنوك المركزية نفسها.

ويوصف الذهب الصيني الذي حصلت بكين بموجبه على براءة اختراع، بأنه أنقى من الطبيعي وأصلب منه 4 مرات، ولا يخدش ولا يبهت ولا يفقد بريقه.

وفي ظل مخاوف البعض من الاكتشاف الصيني، يستبعد متخصصون كالباحث يحيى السيد عمر أي تأثير للذهب الصيني الجديد على مسار سوق الذهب والعملات العالمية.

ويقول السيد عمر إن الاكتشاف الصيني ليس له أي تأثير على السعر العالمي، لأنه لو بالفعل تم اكتشاف ذهب جديد أو صناعة ذهب من مواد خام، سيتغير شكل النظام العالمي بالكامل، وأول شيء قد يحدث هو أن الذهب سيفقد قيمته لأنه فقد عامل الندرة وصار متوفرا بكثرة وأي دولة يمكنها تصنيع كميات كبيرة منه، يعني أنه صار مثل أي معدن آخر.

وأضاف الخبير أن "الصين ما غيرت سوق الذهب، لكنها غيرت طريقة اللعب باستخداماته".

وواصل الخبير شرحه قائلا "الصين حصلت على براءة اختراع في تصنيع الذهب، لكن في الواقع هي ما صنعت شيئا جديدا. الذي حصل فقط هو معالجة للذهب بحيث يصير أكثر صلابة".

وأوضح أن الذهب الصافي 24 قيراطا هو معدن طري، لا يمكن صناعة الحلي منه، والصين نجحت في حل هذه المشكلة، حيث وجدت طريقة تجعل الذهب الصافي 24 قيراطا أكثر صلابة، من خلال إضافة نسبة بسيطة جدا من مواد كيميائية، وبذلك أصبح ممكنا رؤية أساور وخواتم 24 قيراطا في الأسواق.

وحسب برنامج "فوق السلطة"، فقد انطلقت حملة قبل سنة في العاصمة المصرية القاهرة على الذهب الصيني القديم تصدرها اتحاد الصناعات المصرية، حيث قال رئيس شعبة الذهب "من اشترى ذهب الصين ذهب بصحته إلى خطر الإصابة بمرض السرطان".

وفي ظل الحديث عن الاكتشاف الصيني، أقدمت سيدة لبنانية في العقد الرابع من العمر على بيع أونصة ذهب سويسرية تزن نحو 10 غرامات لقاء مبلغ 1360 دولارا أميركيا، ليتبين لاحقا أنها مصنوعة من النحاس.

وقد فرت المشتبه بها إلى جهة مجهولة من دون التمكن من تحديد هويتها، لكنها وقعت في قبضة الشرطة أثناء محاولتها بيع 3 أونصات من الذهب المزيف لأحد المحال في سوق صيدا التجاري.

