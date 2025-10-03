فوق السلطة: انقلاب بيرس مورغان واعتذار الدانمارك لنساء غرينلاند

ركز برنامج “فوق السلطة” في حلقة (2025/10/3) على قضايا استحوذت على اهتمام الرأي العام في المنطقة والعالم في ضوء استمرار الحرب الإسرائيلية غير المسبوقة على قطاع غزة.



وأبرزت إحدى فقرات الحلقة انقلاب الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان على إسرائيل، بعدما شكل بمفرده إبان "طوفان الأقصى" جبهة للدفاع عنها.

وقال مورغان -في مقطع فيديو- إن "ما يحدث في غزة هو إبادة وتطهير عرقي لا يتناسب مع موقعة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

بدوره، تساءل مقدم البرنامج نزيه الأحدب قائلا: "من بقي في هذا العالم يا ترى في صف إسرائيل ليفرض شروطها على البشرية؟".

وأشار مورغان إلى أن وجهة نظره تطورت منذ بداية العام الحالي، خاصة عندما رأى أن إسرائيل لا تحقق أهدافها الحربية مثل هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين.

كما فرضت إسرائيل حصارا خانقا على قطاع غزة دام 3 أشهر، مما أدى إلى "تجويع إجرامي للسكان"، حسب الإعلامي البريطاني.

واستعرض بعضا مما فعلته آلة الحرب الإسرائيلية في القطاع الفلسطيني المحاصر، إذ دمرت 70% منه، وقتلت ما لا يقل عن 60 ألف شخص من ضمنهم ما يزيد على 20 ألف طفل، فضلا عن تطهير عرقي يقوده وزيرا الأمن القومي والمالية إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و225 شهيدا، و168 ألفا و938 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 455 فلسطينيا بينهم 151 طفلا.

اعتذار دانماركي

وفي فقرة ثانية، قدمت الدانمارك اعتذارا لنساء جزيرة غرينلاند التابعة لها، وذلك بعد أن منعت نصفهن إبان الاحتلال قبل عشرات السنين من الحمل والولادة عبر عمليات تعقيم إجبارية للأرحام.

وكانت صحيفة ليبراسيون قالت في أبريل/نيسان الماضي إن آلاف المراهقات من شعب الإنويت زرعت في أرحامهن أجهزة منع الحمل دون موافقتهن بين عامي 1966 و1975، كجزء من سياسة تحديد النسل التي طبقتها الدانمارك في غرينلاند.

وتعتبر غرينلاند جزءا من الكومنولث الدانماركي، ورئيسها الرسمي هو ملك الدانمارك فريديريك العاشر، بموجب قانون الحكم الذاتي الذي دخل حيز التنفيذ في 21 يونيو/حزيران 2009.

إعلان

وفي الثامن من يناير/كانون الثاني الماضي، شكك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الحقوق القانونية للدانمارك في غرينلاند، قائلا "الناس لا يعرفون حقا ما إذا كانت الدانمارك تتمتع بأي حقوق قانونية في غرينلاند".

وتناولت الحلقة عددا آخر من المواضيع، وهذه أبرزها: