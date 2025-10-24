فوق السلطة: مولد السيد البدوي بركات روحانية أم بدع وثنية؟

أفرد برنامج “فوق السلطة” في حلقة (2025/10/24) مساحة لافتة للحديث عن مهرجان مولد السيد البدوي الذي يقام سنويا في مدينة طنطا المصرية ويشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

والسيد البدوي هو أحمد بن علي بن يحيى البدوي إمام صوفي سني شهير، وُلد في مدينة فاس المغربية عام 1199 وتوفي في طنطا عام 1276، ويعتبره أتباعه أحد أولياء الله الصالحين وشيخ طريقتهم الصوفية.

ويشهد المهرجان كثيرا من الغرائب والعجائب والتناقضات، إذ يختلط الرقص والغناء مع البكاء وطلب الأمنيات والضرب على الرؤوس في مكان يقال إنه للعبادة، ويمتلئ ضريحه بالأموال يلقيها الناس أملا باستجابة أدعيتهم.

كما يظهر "الرجل الأحمر" (صاحب الرداء الأحمر) واقفا على باب مقام السيد البدوي، حيث يظن البعض عند رؤيته للوهلة الأولى أنه شيخ هندوسي.

وتنقسم آراء المصريين بشأن هذا المهرجان -الذي يقام احتفاء بـ"عيد مولد السيد البدوي"- بين قبول الفكرة والممارسة ورفضها، فمولد "سيدنا البدوي" -كما يسميه المحتفلون به- هو بركة عندهم وبدعة سيئة مكتملة الأركان عند آخرين.

وتساءل مقدم البرنامج نزيه الأحدب عن موقف وزارة الأوقاف المصرية من الفعالية السنوية الجدلية وما يرافقها.

"تكاثر الآلهة"

وأشارت فقرة ثانية في الحلقة إلى موسم "تكاثر الآلهة" في الهند، إذ ظهر إله جديد هندوسي في إحدى القرى هو امرأة غريبة الأطوار تلتهم الأطعمة بفرح استثنائي، وقد تزاحم مريدوها عند قدميها لنيل الرضا.

كما ذكرت تقارير صحفية أن إلها جديدا ظهر في قرية هندية أخرى، لكنه لم يكن بشرا، بل كان كرسيا يتحرك بمساعدة أحد سدنته فيرسل الرسائل للمؤمنين به عبر حفر رموز غريبة على الرمل المنثور على لوح خشبي.

وكذلك، أعلن 24 متحولا جنسيا في الهند عن محاولتهم الانتحار عبر تناولهم مادة تنظيف للأرضيات (لا تقتل عادة) بخلاف السم المنتشر بكثرة في البلاد، في حين أشارت تقارير صحفية إلى استقرار أحوال المتحولين الصحية بعد تلقيهم علاجا بسيطا.

وتناولت الحلقة عددا آخر من المواضيع، وهذه أبرزها:

زيلينسكي يعود من واشنطن بدون توماهوك.

الأمير أندرو تطارده لعنة إبستين ويفقد لقبه الملكي.

ناشطا سلام إسرائيليان يؤكدان مواصلة النضال لحرية غزة.

عائلة بدوية تُشيّع ابنها قتيلا مع الجيش الإسرائيلي.

الدبلوماسية العراقية المتهَمة تعيد تمثيل واقعة المناشف.

أيها الأهل، احذروا الألعاب الإلكترونية، قد تقتل أطفالكم.

ظهور معجزة عجيبة في لبنان على أحد المتسولين.