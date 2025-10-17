فوق السلطة: إسرائيل تسرق فريد الأطرش ودريد لحام لا يستحم كثيرا

اهتم برنامج “فوق السلطة” في حلقة (2025/10/17) باتفاق وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة ومخرجات “قمة شرم الشيخ للسلام” التي حضرها لفيف من الزعماء العرب والقادة الغربيين.

وفي هذا السياق، احتفلت القناة الـ14 الإسرائيلية باتفاق وقف الحرب -الذي أعاد كل الأسرى الإسرائيليين الأحياء- على طريقتها الخاصة، إذ سرق إعلاميو القناة لحن أغنية الموسيقار فريد الأطرش "حبينا".

ولم يكتفِ هؤلاء الإعلاميون بذلك، بل حرفوا كلمات الأغنية احتفاء برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجاحه بما اعتبروه "إنجازا" يعيد الأسرى الإسرائيليين إلى عائلاتهم.

ووصفت الأغنية المسروقة نتنياهو، المعروف إسرائيليا بـ"بيبي"، بأنه "الزعيم الفريد في العالم، والجميع يحبه ويصوت له".

وكان فريد الأطرش قد لحن في عام 1971 أغنية تكريما لفوز اللبنانية جورجينا رزق بلقب "ملكة جمال الكون"، وحملت عنوان "جورجينا جورجينا حبيناكي حبينا".

لكن الإذاعة اللبنانية رفضت آنذاك بث الأغنية لأنها تخالف سياستها برفض الغناء لشخصيات عامة، مما اضطر الأطرش لتغيير كلمات مطلع الأغنية لتصبح: "حبينا حبينا حبيناكي حبينا".

وفي العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيز التنفيذ.

وبموجبها، أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل المقاومة سراح 20 أسيرا إسرائيليا حيا، وسلمت للطرف الإسرائيلي جثث عدد من الأسرى القتلى.

في المقابل، أطلقت إسرائيل 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1718 اعتقلتهم من قطاع غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

دريد لحام لا يستحم كثيرا

وفي فقرة ثانية، سلطت الحلقة الضوء على تصريحات تلفزيونية للفنان السوري دريد لحام، كشف خلالها عن "عدم صداقته مع الاستحمام".

ووفق لحام، فإنه يستحم مرة واحدة في الشهر بسبب قلة المياه وندرتها، في حين كان يكتفي بحمامين فقط الأسبوع "في أيام الخير".

وكان لحام قد اشتهر بشخصية غوار الطوشة ولَمَع بمسلسل "حمام الهنا" في دور عامل الحمام.

وتناولت الحلقة عددا آخر من المواضيع، ومن أبرزها:

إعلان