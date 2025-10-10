فوق السلطة.. ممثلة يهودية: هتلر من انتصر بغزة والسيسي يحذر من قصف السد العالي

سلطت حلقة (2025/10/10) من برنامج “فوق السلطة” الضوء على تصريح لممثلة يهودية قالت فيه إن “هتلر جعلنا مثله”، وعلى تصريح لعالم مصري حذر فيه من قصف إسرائيل للسد العالي.

وقالت الممثلة البريطانية الأسترالية اليهودية ميريام مارغوليس إن "الذي انتصر في غزة هو أدولف هتلر"، زعيم ألمانيا "النازية"، لأنه "جعلنا مثله نقتل شعبا أعزل لا ذنب له في محرقتنا في أوروبا".

وعرضت الحلقة مقطع فيديو للمثلة اليهودية، قالت فيه "لأنني أعرف حجم الشر والقسوة الذي لحق باليهود في حياتي ولا أطيق التفكير في أن شعبي يفعل الشيء نفسه تماما لأمة أخرى، والشعب الذي يفعلون به ذلك هو الشعب الفلسطيني".

وقالت إن الشعب الفلسطيني لم يكن مسؤولا عما سمتها المحرقة ولم يكن له أي علاقة بها.

وأضافت ميريام تقول "أعتقد أن الشيء الرهيب الذي يجب علي أن أواجهه هو أن هتلر انتصر.. لقد غيّرنا وجعلنا نصبح مثله".

وعلق مقدم برنامج "فوق السلطة" نزيه الأحدب على تصريحات الممثلة اليهودية بالقول إن" كلمات ميريام مارغوليس هي أثمن وأعمق من كل الدراسات والتحليلات التي يمكن أن تكتب عما جرى في غزة".

سدود بديلة

وفي موضوع آخر، سلطت حلقة برنامج " فوق السلطة" الضوء على تصريح لعالم المصريات الدكتور وسيم السيسي قال فيه إن أجندة تاريخية استعمارية وراء إنشاء سد النهضة في إثيوبيا، محذرا من أن تقصف إسرائيل السد العالي وتقضي على 100 مليون مصري.

وحسب ما جاء في مقطع فيديو نشره برنامج "فوق السلطة"، قال السيسي إن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان هدد قبل أسبوع أو أسبوعين بإلقاء قنبلة على السد العالي، أي إن "جثة 100 مليون مصري ستعوم في البحر الأبيض المتوسط".

وتساءل في رده على صحيفة كانت تحاوره: "لماذا أبني حاجة عدوي ماسكني من رقبتي فيها؟"، واقترح بناء سدود بديلة متعددة وصغيرة في المحافظات المصرية.

كما تناولت حلقة برنامج " فوق السلطة" المواضيع التالية:

ـ المقدمة: إذا قلنا عسل لا تتحلّى ألسنتنا فالعبرة بالتنفيذ

ـ ناشطون إسرائيليون يتظاهرون قرب غزة ضد حكومتهم

ـ غوارديولا يدعم فلسطين ومحمد صلاح يشيح بوجهه عن علمها ثم يوضح

ـ لبنان المهدد بحرب ينتخب حرب ملكةً للجمال

ـ فرنسا بعد روسيا تغير عقيدتها الحربية النووية

ـ لماذا سلَّم فضل شاكر أخيرا نفسه للجيش اللبناني؟

ـ الجندي الأميركي الذي لن يحلق ذقنه سيطرد من الجيش

ـ متحول ألماني صار امرأة ثم أسلمت فتوشحت بالحجاب

ـ الخاتمة: "ما طالع شي بإيدنا"!