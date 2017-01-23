فوق السلطة
برنامج نقدي يقرأ التغطيات الإعلامية لأحداث الأسبوع. يقارن الأقوال بالوقائع والروايات ببعضها، ويستعين بالصورة والأرشيف والمفارقة لكشف التناقض والانحياز والتلاعب، ومساءلة الخطاب السياسي والإعلامي. جدول البث الحي
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حلقات
- الحلقة • 845/84530/10/2026
"فوق السلطة".. نبوءة فناء البشرية في نوفمبر تعود إلى الواجهة
تتزاحم توقعات نهاية العالم مع أزمة الصحراء ومفارقة أوروبا أمام المهاجرين وأفريقيا الغنية بالكنوز، في مشهد يعكس ارتباك الحاضر، وفق ما تناوله برنامج “فوق السلطة” في حلقة (30 أكتوبر/تشرين الأول 2026).
- الحلقة • 844/84523/10/2026
"فوق السلطة".. ثلاث سنوات على الإبادة.. غزة بين الركام وصفقات كوشنر
بين ركام غزة بعد ثلاث سنوات من الإبادة، وتحقيقات تكشف استثمارات جاريد كوشنر في شركات إسرائيلية، يستعرض برنامج “فوق السلطة” تناقضات المشهد السياسي.
- الحلقة • 843/84516/10/2026
"فوق السلطة".. لماذا ذكّر المصريون وزير نتنياهو بـ"البيجامة الكستور"؟
تناولت حلقة (2026/10/16) من برنامج “فوق السلطة” تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن مصر، والجدل الذي أثاره فوز القاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام.
- الحلقة • 842/8459/10/2026
"فوق السلطة".. غضب الطلاب في فرنسا ودبلوماسية "الطرد" بين القاهرة وأديس أبابا
استعرض برنامح “فوق السلطة” التصعيدات المتسارعة الي تشهدها الساحات الدولية بين احتجاجات طلابية في فرنسا، وأزمة دبلوماسية بين القاهرة وأديس أبابا، في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية.
- الحلقة • 841/8452/10/2026
فوق السلطة.. نتنياهو يسجل الغياب ولندن تبكي غزة وتسلح إسرائيل
بين مقاعد الأمم المتحدة الفارغة ودموع لندن على غزة، رصد برنامج “فوق السلطة” مفارقة سياسية، إذ تتصاعد الانتقادات لإسرائيل، بينما تستمر صفقات السلاح والتعاون العسكري معها.
- الحلقة • 840/84525/9/2026
"فوق السلطة".. ترمب يعد الأمريكيين بهدايا انتخابية مقابل الأصوات
استعرض برنامج “فوق السلطة” الجدل الانتخابي الذي أثاره وعد دونالد ترمب للناخبين بدفع 5 آلاف دولار للصوت الواحد، وتناول مواضيع أخرى، بينها تهديد نتنياهو سوريا من فوق جبل الشيخ.
- الحلقة • 839/84518/9/2026
فوق السلطة.. أمريكا تنتظر المسيح الدجال وطحالب مصرية تقطع ماء إسرائيل
بين المسيح الدجال والطحالب، رصدت حلقة برنامج “فوق السلطة” مفارقات عالمية، من قراءة أمريكية لنهاية الزمان إلى كائنات بحرية أربكت منظومة المياه الإسرائيلية.
- الحلقة • 838/8454/9/2026
"فوق السلطة".. من حلم الدولة إلى القصر.. الشرع يعين مظلوم عبدي
حلقة “فوق السلطة” ترصد استنفار إسرائيل من طائرة ورقية بغزة، وهروب مصريين لعالم افتراضي (قاع الهامور) هربا من أزمات الواقع، بمفارقة بين ضخامة القوة وبساطة الرموز.