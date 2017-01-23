البث الحي

فوق السلطة

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برنامج نقدي يقرأ التغطيات الإعلامية لأحداث الأسبوع. يقارن الأقوال بالوقائع والروايات ببعضها، ويستعين بالصورة والأرشيف والمفارقة لكشف التناقض والانحياز والتلاعب، ومساءلة الخطاب السياسي والإعلامي. جدول البث الحي

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