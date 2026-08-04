"ما وراء الخبر" يناقش خيارات الحكومة العراقية بعد رفض الفصائل تسليم سلاحها

ناقشت حلقة (4 أغسطس/آب 2026) من برنامج “ما وراء الخبر” خيارات رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بعد رفض كتائب حزب الله تسليم سلاحها، وذلك قبل شهرين من الموعد المقرر لنزع السلاح.

فقبل أقل من شهرين على الموعد النهائي لحصر السلاح المقرر في 30 سبتمبر/أيلول المقبل، رفضت كتائب حزب الله العراقية تسليم ما سمته "سلاح المقاومة" للحكومة، وتعهدت بالعمل على تطويره وتعزيز ترسانته.

وكتائب حزب الله هي أكبر الفصائل العراقية وأكثرها تسليحا، وقد تعهدت بالالتزام بالإجراءات الأمنية اللازمة لتحديات المرحلة، مما يصعّب مهمة الزيدي في تفكيك الفصائل ونزع سلاحها.

لحظة عصيبة وتمديد محتمل

يرى الكاتب والمحلل السياسي علي الناصر أن العراق يعيش واحدة من أصعب فتراته السياسية بعد عام 2003، وأن حصر السلاح بيد الدولة سيتم في نهاية المطاف، لكن بالحوار بين الحكومة والفصائل.

في المقابل، يرى المحلل السياسي كاظم الحاج أن التحديات التي تواجه العراق تتعاظم، وأن الحديث عن حصر السلاح وإنهاء مهام التحالف الدولي في العراق "لم يعد ذا قيمة"، لأن كل الاعتداءات أصبحت تأتي من خارج الحدود ودون مبرر، والدولة عاجزة عن التصدي لها.

أما أستاذ الفكر السياسي طالب محمد كريم فيرى أن برنامج حكومة الزيدي يقوم على تعزيز هيبة الدولة والحفاظ على السلم الأمني ومنع حدوث فراغ أمني وسياسي، وهي ركائز يقول إنها "لا تتطلب تفاوضا عليها لأنها جزء مما نص عليه الدستور".

تقديم: ليلى الشيخلي