الأزمة في تونس.. ملف السجناء السياسيين تحت المجهر

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (3 أغسطس/آب 2026) دلالات تصاعد المناشدات داخل تونس وخارجها للتنبيه إلى سوء أوضاع السجناء السياسيين، والمخاطر الصحية التي تهدد سلامة كبار السن منهم في ظل موجة الحر.

وبحثت الحلقة أيضا كيفية تفاعل السلطات التونسية مع الدعوات الصادرة عن المنظمات الحقوقية والشخصيات الدولية لإطلاق سراح الموقوفين لدواعٍ إنسانية، وموقع هذا الملف ضمن المشهد العام للأزمة التونسية ومساراتها المحتملة مستقبلا.

وشارك في الحلقة كل من الكاتب والمحلل السياسي أحمد الغيلوفي، والكاتب الصحفي والمحلل السياسي صهيب المزريقي، ورئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ألكسيس ديسواف.

تقديم: محمود مراد