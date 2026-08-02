التطورات في إثيوبيا.. نذر حرب جديدة بين الجيش وجبهة تيغراي

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2026/8/2) السياقات والأسباب التي أدت إلى اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة بين الحكومة المركزية الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي، والتحديات التي تواجه اتفاق السلام.

وبحثت الحلقة أيضا الأهمية الإستراتيجية لإقليم تيغراي المتاخم للحدود مع السودان، وانعكاسات التصعيد الميداني على النزاع المسلح هناك في ظل اتهامات لقوات الدعم السريع بتمرير السلاح والمقاتلين عبر الحدود، إلى جانب فرص نجاح الوساطات التي يقودها الاتحاد الأفريقي ومبعوثون دوليون لاحتواء الأزمة وتجنب تداعياتها الإقليمية.

وشارك في الحلقة كلٌّ من رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية في أديس أبابا نور الدين عبدا، والخبير في الشؤون الأفريقية محمد تورشين، والباحث السياسي محمد حامد جمعة.

تقديم: غنوة إبراهيم