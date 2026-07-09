السودان.. مكاسب للجيش وسط مبادرات سلمية عالقة

ناقش برنامج ما وراء الخبر في حلقة (9 يوليو/تموز 2026) دلالات التطورات الميدانية في السودان عقب استعادة الجيش السيطرة على مدينة الكرمك، وأبعاد هذا التحول الإستراتيجي في تغيير خريطة موازين القوى.

وبحثت الحلقة أيضا بوصلة المبادرات السياسية الرامية إلى إنهاء الحرب في ظل استمرار القتال الميداني وما يخلفه من تعميق للمأساة الإنسانية للمدنيين، واستعرضت الخطوات المطروحة والممكنة لتحريك جهود السلام في المدى المنظور مقابل فرضية الحسم العسكري.

وشارك في الحلقة كل من الباحث المختص في الدراسات الإستراتيجية الرشيد المعتصم، والكاتب والمحلل السياسي مصطفى محمد إبراهيم، والباحث المختص في الشؤون الأفريقية كوفي كواكو.

تقديم: ليلى الشيخلي