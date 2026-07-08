ماذا بعد القطيعة بين واشنطن ومدريد؟

ناقش برنامج ما وراء الخبر في حلقة (8 يوليو/تموز 2026) دلالات القرار الأمريكي بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا، والذي تزامن مع قمة الناتو في أنقرة، وسط تساؤلات حادة عما وصلت إليه العلاقة بين الجانبين.

وبحثت الحلقة أيضا خلفيات وأبعاد الرد الإسباني على هذا القرار، ومدى نجاح البيان الصادر عن قمة الناتو في احتواء الموقف، إلى جانب المسارات المتوقعة للتصعيد الأمريكي باتجاه مدريد وأثره المرتقب على مجمل الملفات الخلافية بين الإدارة الأمريكية والأعضاء الأوروبيين في الحلف.

وشارك في الحلقة كل من: نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون أوروبا والناتو جيم تاونسند، وأستاذة الاتصال والعلاقات الدولية في جامعة فالنسيا لولا بانيون كاستيلون، وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف حسني عبيدي.

تقديم: زين العابدين توفيق