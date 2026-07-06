ما وراء الخبر قمة الناتو ووعود ترمب.. أين تتجه حرب أوكرانيا؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (6 يوليو/تموز 2026) الأهداف الإستراتيجية للتصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا في الأيام الأخيرة، مسلطا الضوء على خلفيات الضربات المتبادلة العنيفة وأثرها الميداني.

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وبحثت الحلقة أيضا الرهانات والحسابات السياسية لكل من موسكو وكييف في ظل استمرار المواجهات الميدانية وجهود مسارات التفاوض. واستعرضت المسارات المستقبلية للأزمة عشية قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، والتي تترافق مع مطالب حثيثة بدعم كييف وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن حل قريب للغاية للصراع. وشارك في الحلقة كل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني أولكسندر ميريجكو، وعضو مجلس الدوما السابق ومدير معهد الدراسات الإستراتيجية سيرغي ماركوف، وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في باريس زياد ماجد. تقديم: محمود مراد

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المصدر: الجزيرة