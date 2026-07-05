كيف يرهن نتنياهو مستقبل غزة بحساباته الانتخابية؟

ناقش برنامج ما وراء الخبر في حلقة (5 يوليو/تموز 2026) التعقيدات والتأثيرات المترتبة على اتفاق غزة، في ضوء إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منع إعادة إعمار القطاع دون نزع سلاح حركة حماس.

وبحثت الحلقة أيضا مقاربة المقاومة الفلسطينية في ظل تأكيد حماس أن إسرائيل تحرض ضدها لتبرير عدوانها المستمر، فضلا عن استعراض دور الوسطاء في التدخل لخفض التصعيد الإسرائيلي وضمان الالتزام ببنود اتفاق وقف الحرب.

وشارك في الحلقة كل من الخبير في الشؤون الإسرائيلية إمطانس شحادة، والكاتب والمحلل السياسي أحمد الطناني، والباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن الدولي كينيث كاتزمان.

تقديم: سلمى الجمل