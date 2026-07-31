"ما وراء الخبر" يناقش أسباب الهجوم الإسرائيلي المتصاعد على فلسطينيي الضفة

تناولت حلقة 2026/7/31 من برنامج “ما وراء الخبر” أسباب تزايد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية، والتي قال خبراء إنها تستهدف الانتهاء من عملية الضم بشكل كامل.

فخلال الأسابيع الماضية، شهدت الضفة هجمات متواصلة من المستوطنين وقوات الاحتلال على العديد من الفلسطينيين في مختلف قرى ومناطق الضفة، مما أجبر عائلات على مغادرة بيوتها بلا رجعة.

وتوعد وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بتهجير مزيد من الفلسطينيين، فيما قال نتنياهو إنه مستعد لتوسيع عملياته بالضفة لدواع أمنية.

ضم الضفة بالكامل

وتستهدف هذه العمليات تهويد الضفة وتهجير سكانها لحسم الصراع مع الفلسطينيين تحت مظلة الصمت الدولي والعربي والانقسام الفلسطيني الذي يحول دون وجود قيادة وطنية موحدة، برأي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي.

فالمستوطنون لا ينفّذون هجمات خاصة وإنما ينفذون خطة الحكومة الحالية القائمة على فرض أمر واقع لاحتلال أكبر جزء ممكن من المنطقة (ج)، وتقسيم الضفة بشكل أكبر، كما يقول خبير شؤون الاستيطان سهيل خليلية.

أما الباحث بمركز الدراسات الإسرائيلية (مدار) وليد حباس، فيرى أن الفصل بين المستوطنين والإسرائيليين يمثل مغالطة كبيرة، لأن إسرائيل هي من تحتل الضفة منذ عام 1967، وهي التي وضعت هذه السلطة وخلقت الاستيطان، وكل حكوماتها لم تكن تريد حل الدولتين.

تقديم: حسن جمول