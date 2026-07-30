السودان.. التسوية في مهب تباعد مواقف طرفي الحرب

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (30 يوليو/تموز 2026) مدى تأسيس تصريحات وزير الخارجية السوداني لموقف جديد بشأن التفاوض مع قوات الدعم السريع، مسلطا الضوء على طبيعة المبادرات السلمية.

وبحثت الحلقة أيضا ردود الفعل المتوقعة من قوات الدعم السريع تجاه هذه التصريحات، في ظل إعلان قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن الهدف القادم هو العودة إلى الخرطوم، متناولة تداعيات مواقف الطرفين على مسارات التسوية المتعثرة أصلا.

وشارك في الحلقة كلٌّ من رئيس تحرير صحيفة "الوسط" فتحي أبو عمار، وأستاذ العلاقات الدولية الرشيد محمد إبراهيم، والخبير بالشؤون الأفريقية والاتحاد الأفريقي بول إيجيمي.

تقديم: جلال شهدا