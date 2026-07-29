مسار تطبيق اتفاق غزة.. تفاؤل بشأن مباحثات جديدة في القاهرة

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (29 يوليو/تموز 2026) بواعث التفاؤل التي تحيط بجولة المباحثات في القاهرة بين الوسطاء والفصائل الفلسطينية، مع التركيز على خطط مجلس السلام والدفع نحو تطبيق اتفاق غزة.

وبحثت الحلقة أيضا كيفية تعاطي حكومة بنيامين نتنياهو مع الأجواء الإيجابية لمحادثات القاهرة، وتوجه المجلس لنشر طليعة من قوة الاستقرار الدولية، إضافة إلى الانعكاسات العملية لهذه التوافقات على الواقع الميداني والإنساني في القطاع، وسط استمرار جدل الضمانات بشأن مدى التزام إسرائيل بالاتفاقات.

وشارك في الحلقة كل من الكاتب والمحلل السياسي أحمد الطناني، ورئيس معهد السياسات العالمية باولو فون شيراخ، والخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى.

تقديم: محمود مراد