"ما وراء الخبر" يناقش أسباب قبول إسرائيل بدخول قوات دولية إلى غزة

ناقشت حلقة 2026/7/27 من برنامج “ما وراء الخبر” الأسباب التي دفعت الكابينيت الإسرائيلي إلى القبول بدخول عناصر من قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، وذلك قبيل سفر بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.

وجاءت موافقة الكابينيت على دخول القوة قبل دقائق من سفر نتنياهو إلى واشنطن، لكن مصدرا بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن القرار مبدئي، ومشروط بإدخال 200 عنصر فقط من الدول التي تربطها بإسرائيل معاهدات سلام، وبأن تكون هذه العناصر بالتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي.

كما أكد المسؤول أن إسرائيل لن تنسحب من غزة قبل نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتجريد القطاع كله من أي سلاح.

خطوة صغيرة وشكلية

المحلل السياسي أحمد الطناني، وصف الخطوة الإسرائيلية بأنها محاولة لتجاوز أي ضغط محتمل من ترمب على نتنياهو، عبر إيهامه بأن تل أبيب ملتزمة بتنفيذ خطته، التي يقول إنها أصبحت فارغة من مضمونها عمليا.

ولم يختلف مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز الكرمل إمطانس شحادة، مع ما قاله الطناني، مشيرا إلى أن قرار الكابينيت صدر قبل دقائق من سفر نتنياهو إلى واشنطن، وأنه لم يستدع انتقادات داخلية جادة "باستثناء اعتراض يبدو صوريا من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش اللذين يعرفان أن القرار لن تكون له آثار".

أما المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية توماس واريك، فيرى أن القرار يمثل خطوة صغيرة مقارنة بما يجب فعله، وإن كان أيضا يمثل تمهيدا لزيارة نتنياهو إلى واشنطن.

تقديم: سلمى الجمل