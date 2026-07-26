تصاعد هجمات المستوطنين بالضفة الغربية.. الأسباب والتداعيات

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” -في حلقة الأحد 26 يوليو/تموز- دلالات التوقيت الحرج للتصعيد اللافت في هجمات المستوطنين الإسرائيليين، والارتفاع غير المسبوق في وتيرة إقامة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

وبحثت الحلقة أيضا طبيعة العلاقة المتشابكة بين السلطة السياسية في إسرائيل وعصابات المستوطنين، وكيفية نجاحهم في امتلاك الأدوات والسيطرة لفرض وقائع استيطانية جديدة على الأرض، إضافة إلى تدارس الخيارات الفلسطينية العاجلة والمتاحة لمواجهة المشروع الاستيطاني وإفشال خطط ضم الضفة الغربية.

وشارك في الحلقة كل من الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى، والمدير العام للتوثيق والنشر بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود، والأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي.

تقديم: محمود مراد