"ما وراء الخبر" يناقش أوضاع تونس بعد 5 سنوات من إجراءات قيس سعيّد

ناقشت حلقة 2026/7/25 من برنامج “ما وراء الخبر” الوضع المتردي الذي تعيشه بعد 5 سنوات من الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد، والتي وعد معها بأمور لم يتحقق منها شيء.

وتحل الذكرى الخامسة لما تعرف بإجراءات 25 يوليو/تموز، في ظل انقسام حاد وتوتر في الشارع التونسي بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية في ظل انفراد سعيّد بجل السلطات، وتراجع الحريات والزج بغالبية رموز المعارضة في السجون.

وفي حين يلقي مؤيدو سعيّد باللائمة على الحكومة التي كانت تدير البلاد قبل خمس سنوات بزعامة حركة النهضة، يرى آخرون أن انفراد الرئيس بالقرار وغياب الفلسفة السياسية والاقتصادية كانا السبب في وصول تونس إلى هذه اللحظة التي يرون أنها تنذر بالكثير.

غياب الفلسفة الصحيحة

وتعليقا على هذه الأوضاع المتردية، قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي، إن الخلل يكمن في تراجع الاستثمار بصورة كبيرة أثرت على مناخ الأعمال وزادت من معدلات البطالة وجعلت البلاد تعتمد على "الاقتصاد الهش المتمثل في الزراعة والسياحة وتحويلات التونسيين في الخارج".

إلقاء اللوم على الآخرين

في المقابل، يعزو الكاتب والمحلل السياسي صهيب المزريقي، ما تعيشه تونس اليوم إلى ما فعلته حكومات ما بعد عام 2011 بقيادة حركة النهضة، والتي قال إنها "أخضعت تونس لصندوق النقد الدولي"، مشيرا إلى أن الإصلاح لا يمكن أن يحدث في خمس سنوات.

سيادة الشعبوية

أما الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي والوزير السابق محمد عبو، فقال إن تونس لديها الكثير من المشكلات القديمة بالفعل، لكن سعيّد أمسك بكل مفاصل الدولة، لكنه لا يزال مصرا على الشعبوية وغياب العقلانية وإشاعة الفساد مما ينذر بتغيير ينتظره الجميع.

تقديم: زين العابدين توفيق