ما وراء الخبر "ما وراء الخبر" يتناول دلالات اقتحام الأقصى وخلفيات تسارع الاستيطان

تناولت حلقة (23 يوليو/تموز 2026) من برنامج “ما وراء الخبر” دلالات الاقتحام الواسع للمسجد الأقصى، وتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن توسيع المستوطنات بالضفة الغربية بدعوى الحفاظ على أمن إسرائيل.

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وناقشت الحلقة أبعاد توظيف إسرائيل لعقيدة "الخلاص" الدينية لحسم السيادة في الأقصى كمقدمة لتنفيذ خطط الضم وتصفية الوجود الفلسطيني في الضفة، والجدول الزمني لتحقيق المخطط، ودور الموقف الأمريكي، وفرص الصمود في إفشال مشاريع التطهير العرقي. تقديم: زين العابدين توفيق

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المصدر: الجزيرة