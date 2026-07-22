"ما وراء الخبر" يناقش تداعيات إقالة قائد الجيش الأوكراني

تشهد الحرب الأوكرانية الروسية تصعيدا متبادلا يستهدف البنية التحتية والمراكز التجارية بالتزامن مع تغييرات قيادية في الجيش الأوكراني قبيل لقاء دبلوماسي أمريكي-روسي مرتقب.

ويتباين تفسير الضربات الجوية بين الطرفين: روسيا تراها ردا على هجمات أوكرانية "إرهابية"، بينما تراها أوكرانيا ردا مشروعا على العدوان.

واختلفت آراء ضيوف حلقة (2026/7/22 ) من برنامج "ما وراء الخبر" حول جدوى إقالة قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي وتعيين ميخايلو دراباتي بدلا منه، بين من يراها تطويرا للمؤسسة العسكرية مقابل من يعتبرها غير مجدية.

ويرى محللون أن كلا الطرفين يعاني من "الإنهاك"، مع غياب أفق تفاوضي واضح، في ظل انشغال أمريكا بإيران وتمسك روسيا وأوكرانيا بمواقفهما، مما يرجح استمرار الحرب حتى يصل الجانبان إلى قناعة بجدوى السلام.

تقديم: محمد كريشان