غزة تحت القصف مجددا.. لماذا تصعّد إسرائيل عملياتها؟

تواصل إسرائيل تكثيف غاراتها على قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مما أسفر عن سقوط قتلى مدنيين بينهم أطفال، وأثار إدانات أممية وتحذيرات من تداعيات التصعيد على جهود التهدئة.

وناقشت حلقة (21/7/2026) من برنامج "ما وراء الخبر" على شاشة الجزيرة أهداف التصعيد الإسرائيلي، إذ اعتبر مشاركون أن العمليات تتجاوز استهداف الفصائل المسلحة إلى فرض واقع ميداني جديد داخل القطاع، عبر توسيع السيطرة العسكرية وإبقاء أجزاء من غزة في حالة عدم استقرار، بما يخدم رؤية الحكومة الإسرائيلية الحالية ويعقد فرص التوصل إلى تسوية سياسية.

كما تناولت الحلقة موقف الولايات المتحدة والمجتمع الدولي من التصعيد، وسط حديث عن محدودية الضغوط الأمريكية على إسرائيل، في مقابل تحذيرات من استمرار استهداف المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية، إلى جانب مخاوف من أن تؤدي التطورات الحالية إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار وتعزيز سيناريوهات التهجير وإطالة أمد الصراع.