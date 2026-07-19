حملات إسرائيل الدعائية.. الوجه الآخر لحروب حكومة نتنياهو

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (19 يوليو/تموز 2026) دلالات تعهد إسرائيل بضخ مبالغ مالية ضخمة في حملات لتلميع صورتها في الخارج، والجهات والشرائح المجتمعية التي تُوجَّه إليها هذه المنظومة الدعائية.

وبحثت الحلقة أيضا خلفيات حديث نائب الرئيس الأمريكي عن تراجع شعبية إسرائيل في الولايات المتحدة وانتقاده لها رغم هذه الحملات المليونية، كما ركزت على تحديد الخيط الرفيع الفاصل بين حق الدول في شرح سياساتها للخارج وبين استغلال المنصات لطمس الحقائق وتزييفها.

وشارك في الحلقة كل من الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى، وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في باريس زياد ماجد، والخبير والاستشاري في العلاقات العامة والتسويق الرقمي بسام شحادات.

تقديم: محمود مراد