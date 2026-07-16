وقف تهريب السلاح.. انخراط سوريا والمقاربة الأمريكية

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (16 يوليو/تموز 2026) أبعاد إعلان وزارة الداخلية السورية إحباط تهريب شحنة أسلحة متجهة إلى حزب الله اللبناني عبر الحدود مع العراق، والانعكاسات المتوقعة لهذا الإجراء.

وبحثت الحلقة أيضا دلالات تزامن الكشف السوري عن هذه العملية مع تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتكررة بشأن انخراط الرئيس السوري أحمد الشرع في تعامل مختلف مع حزب الله، مستعرضة ملامح التصور الأمريكي البديل للنهج الإسرائيلي والذي يركز على أدوات تجفيف منابع تسليح الحزب وتمويله.

وشارك في الحلقة كل من الكاتب والمحلل السياسي السوري عمر كوش، والكاتب والمحلل السياسي اللبناني أمين قمورية، والمسؤول السابق في الخارجية الأمريكية جوي هود.

تقديم: محمود مراد