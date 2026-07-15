تصعيد في الضفة الغربية.. الأهداف والخيارات والمقاربة الدولية

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (15 يوليو/تموز 2026) تداعيات وأهداف تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاقتحام والاعتقال وهدم المنشآت واعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة.

وبحثت الحلقة أيضا خلفيات مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على إقامة مستوطنة جديدة شمالي الضفة الغربية، إضافة إلى رصد المواقف الدولية والمساعي الأوروبية لحظر واردات المستوطنات.

وشارك في الحلقة كل من الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى، والأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، ووزير الدولة البريطاني السابق لشؤون الشرق الأوسط والرئيس السابق للجنة الدفاع في البرلمان البريطاني توبياس إلوود.

تقديم: زين العابدين توفيق