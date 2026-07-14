"ما وراء الخبر" يكشف خلفيات تعطيل إسرائيل لخطة ما بعد الحرب في غزة

ناقشت حلقة (2026/7/14) من برنامج “ما وراء الخبر” على شاشة الجزيرة أهداف التصعيد الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة، وانعكاساته على اتفاق وقف إطلاق النار وخطة ما بعد الحرب.

وتناول الضيوف دوافع إسرائيل العسكرية والسياسية، واحتمالات إعادة الاستيطان في القطاع، إضافة إلى موقف الولايات المتحدة ومجلس السلام من الخروقات الإسرائيلية، وما إذا كانت واشنطن عاجزة عن إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق أم أنها تتبنى جزءا من أهدافها المتعلقة بنزع سلاح المقاومة.

كما استعرضت الحلقة الخيارات الفلسطينية والعربية المطروحة لمواجهة هذا النهج، حيث ناقش الضيوف إعلان حركة حماس إنهاء دورها السياسي في إدارة قطاع غزة، والمساعي الجارية مع الوسطاء في القاهرة للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، مؤكدين أن نجاح أي مسار سياسي يتوقف على ممارسة ضغوط أمريكية ودولية حقيقية على إسرائيل لوقف التصعيد، وإدخال المساعدات، وبدء إعادة الإعمار، ومنع تحويل غزة إلى واقع دائم من الدمار والاحتلال.