مرحلة الهدنة أمام اختبار مطار صنعاء

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (13 يوليو/تموز 2026) سياق التصعيد الميداني الأخير في اليمن على خلفية استهداف مطار صنعاء الدولي ومنع طائرة إيرانية من الهبوط فيه.

وبحثت الحلقة أيضا الانعكاسات الفعلية لهذه التطورات على مسار مرحلة خفض التصعيد في ظل تأكيد الحوثيين انتهاء الهدنة وتوعدهم بالرد، إلى جانب تحليل العوامل المؤثرة في مآلات الموقف بالنظر إلى أجواء التوتر والاصطفافات الحادة الناجمة عن تأرجح المواجهات الأمريكية الإيرانية في المنطقة.

وشارك في الحلقة كل من: قائد قيادة جاهزية الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق العقيد ويليام بوتنام، ورئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية مختار حداد، وأستاذ تسوية الصراعات الدولية محمد الشرقاوي.

تقديم: إلسي أبي عاصي