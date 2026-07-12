ما أبعاد إعلان فصائل عراقية رفض تسليم السلاح على زيارة الزيدي لواشنطن؟

تناقش حلقة (2026/07/11) من برنامج “ما وراء الخبر” أبعاد إعلان فصائل ما تُعرف بـ”المقاومة الإسلامية في العراق” رفض التخلي عن سلاحها مع التشديد على التمسك بتوجهات المرشد الإيراني السابق علي خامنئي.

وتبحث الحلقة تداعيات القرار على الداخل العراقي والرسائل الموجهة للخارج، بعد تمسك الفصائل العراقية برفض تسليم السلاح، وسط ترقب لموقف الولايات المتحدة الأمريكية مع هذا البعد الداخلي العراقي والسياق الإقليمي.

ويأتي هذا الإعلان في توقيت حساس، إذ يزور رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي واشنطن للمرة الأولى منذ توليه منصبه قبل 3 أشهر، والتي ستكون خلال أيام قليلة قادمة.

وتصف أوساط عراقية زيارة الزيدي بالمفصلية ويتصدرها موضوع حصر السلاح بيد الدولة العراقية، فضلا عن مواضيع اقتصادية هامة.

ويناقش المحللون هذا الملف في الحلقة وهم الخبير في الشؤون السياسية والإستراتيجية حسين علاوي والمحلل السياسي علي فضل الله ومن واشنطن الدكتور بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية.

تقديم: ليلى الشيخلي