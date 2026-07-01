إلى أين تتجه الحرب الروسية الأوكرانية؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة 1 يوليو/تموز 2026 الرسائل العسكرية والسياسية للتصعيد الواسع وحرب الاستنزاف بين روسيا وأوكرانيا في الساعات الأخيرة، والتي تمثلت في تبادل هجمات جوية في عمق أراضيهما.

وبحثت الحلقة أيضا مدى تأثير هذه الضربات النوعية المتبادلة في فرص ومسارات التسوية السياسية المحتملة بين موسكو وكييف، واستعرضت مقاربة الأطراف الخارجية والدولية لملفي الحرب والتفاوض على وقع القمة المرتقبة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الأسبوع المقبل في أنقرة.

وشارك في الحلقة كل من المحلل العسكري الروسي فيكتور ليتوفكين، وكبير الباحثين في المعهد الأوكراني للدراسات الإستراتيجية إيفان أوس، وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف حسني عبيدي.

تقديم: حسن جمول