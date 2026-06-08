دلالات التصعيد الإسرائيلي ومستقبل اتفاق غزة

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (8 يونيو/حزيران 2026) دلالات تسارع وتيرة التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وسلطت الحلقة الضوء على أبعاد التمدد الميداني لجيش الاحتلال لفرض واقع جغرافي جديد يسعى من خلاله للسيطرة على 70% من مساحة القطاع، وخنق السكان إنسانيا بالإغلاق التام لكافة المعابر ومنع دخول المساعدات.

وبحثت الحلقة أيضا طبيعة المقاربات الصادرة عن حركة حماس والفصائل الفلسطينية في جولة مفاوضات القاهرة مع ممثلي الدول الوسيطة لضمان تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف الحرب، وتفكيك العقد المتعلقة بآليات وجداول تسليم السلاح وفق خارطة طريق جديدة، فضلا عن مناقشة خيارات "مجلس السلام" والقوى الدولية لإخراج مسار الاتفاق من حالة التعثر الراهنة.

وشارك في الحلقة كل من الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة، والخبير في الشؤون الإسرائيلية إمطانس شحادة، والدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية توماس واريك.

تقديم: مريم بلعالية